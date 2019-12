Ad Anzio arriva il “Natale solidale”: ecco tutte le iniziative

Anzio – Nonostante il maltempo, ad Anzio, è stata ultimata l’installazione di due altalene inclusive, idonee per bambini con disabilità, nel Parco di Villa Adele e presso i giardini pubblici di Anzio Colona. “E’ un significativo passo – afferma l’assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana – verso un più ampio progetto di inclusione, socializzazione e condivisione dei momenti ludici. Nell’ambito del programma natalizio, insieme all’Associazione Oltremente, all’amica Maria Teresa Barone ed all’Istituto Alberghiero, abbiamo organizzato, per mercoledì 18 dicembre, presso l’Istituto Gavio Apicio, la cena natalizia di ‘4 mani in cucina’. Il ricavato della serata, dopo aver sentito le esigenze della Direzione Sanitaria del nostro ospedale, sarà devoluto al Reparto di Neonatologia“.

Durante le celebrazioni per il Santo Natale, inoltre, sabato 21 dicembre, alle ore 10.00 in Piazza Pia, si terrà il mercatino solidale del terzo settore, coordinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Anzio.

(Il Faro online)