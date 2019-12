Fiumicino, da gennaio 2020 strisce blu su via di Torre Clementina: i prezzi del parcheggio

Fiumicino – “Da gennaio partiranno le strisce blu si via di Torre Clementina a Fiumicino“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Stiamo predisponendo – prosegue – le strisce blu su tutta la principale via del centro storico ed entro l’estate saranno fatte anche sul Lungomare di Fregene. Nelle vie limitrofe saranno lasciate le strisce bianche, così che i lavoratori e i commercianti abbiano comunque la possibilità di lasciare l’auto in parcheggi non a pagamento. Riteniamo però che le strisce blu su Torre Clementina favoriscano maggiori spazi per i clienti degli esercizi commerciali e un maggior ricambio di vetture”.

“Il costo della sosta – conclude Caroccia – sarà di 1 euro a ora, 5 euro l’intera giornata e gratis la prima mezz’ora. Gratis anche per due vetture a nucleo familiare per i cittadini residenti sulla via”.

(Il Faro online)