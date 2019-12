Fs: al via gli orari invernali, nel Lazio maggiore capillarità e più servizi

Roma – Maggiore capillarità nelle aree urbane, più collegamenti fra le stazioni e le porte di accesso del Paese e la possibilità di viaggiare con convogli di nuova generazione. Un’offerta di Trenitalia sempre più personalizzata, trasversale, dinamica e attenta a soddisfare tutte le esigenze delle persone in viaggio nel Lazio.

Nel Lazio, il nuovo orario invernale conferma una copertura capillare su tutto il territorio regionale, con un’attenzione sempre maggiore ai collegamenti nelle principali aree metropolitane in tutte le ore della giornata. Solamente all’interno dell’anello ferroviario di Roma sono 755 i treni che ogni giorno collegano le 41 stazioni della Capitale, offrendo quotidianamente 670 mila posti a bordo.

Il nuovo orario 2020 di Trenitalia, inoltre, è fortemente incentrato sulle connessioni fra le stazioni e le porte di accesso del Paese. Un modo per incentivare lo shift modale dai mezzi privati a soluzioni integrate ferro/gomma, agevolando gli spostamenti smart e invogliando i viaggiatori a lasciare l’auto privata a casa scegliendo i trasporti pubblici, più convenienti, sicuri e sostenibili. In quest’ottica trovano conferma i servizi Leonardo express, Ciampino Airlink e Civitavecchia express.

Il Leonardo express, con un’offerta di ben 126 treni al giorno, è il servizio non-stop che collega la stazione di Roma Termini all’Aeroporto di Fiumicino in soli 32 minuti. E con il pagamento contactless basta avvicinare al tornello la propria carta di credito, lo smartphone abilitato al pagamento NFC per acquistare comodamente il biglietto. Grazie al Ciampino Airlink, invece, si può raggiungere l’aeroporto internazionale di Ciampino G.B. Pastine con un servizio integrato treno + bus. Da marzo 2019 sono ben 240.000 i viaggiatori che lo hanno scelto per raggiungere il secondo scalo aeroportuale romano.

Le promozioni

Con l’orario invernale 2019-2020 diventa ancora più ricca l’offerta che Trenitalia dedica alle persone che scelgono di viaggiare con il trasporto regionale.

Per raggiungere l’Aeroporto di Fiumicino si potrà usufruire del Biglietto minigruppi Leonardo express: un minigruppo di 4 persone che acquista il Leonardo express in un’unica transazione paga 40 euro anziché 56 euro.

Per chi si sposta sui treni regionali per lavoro, studio, svago o turismo, Trenitalia lancia due importanti novità: le Promo PLUS 3 e PLUS 5. Valide per viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi, le Promo consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio.

Un’ulteriore novità è l’offerta “Viaggia con me”, che consente a tutti i possessori di abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia di viaggiare gratuitamente sui collegamenti regionali in compagnia di un viaggiatore munito di biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria, su tratte diverse da quelle riportate sul proprio abbonamento.

Trenitalia e Decathlon, insieme per una mobilità integrata, sicura e sostenibile! Per i clienti Trenitalia che acquistano una nuova bicicletta pieghevole sono riservati dei vantaggi come 2 anni di assicurazione e un bracciale catarifrangente gratuito per gli abbonati ai servizi Regionali o Intercity o per i soci CartaFRECCIA titolari della carta fedeltà Decathlon. Con l’assicurazione la bici è coperta sia in caso di danno accidentale che in caso di rottura per colpo e caduta, sui pezzi di ricambio e sulla manodopera, per 2 anni dalla data di acquisto e fino al valore d’acquisto della tua bici.

Per chi ama la cultura sino al 29 marzo 2020 a Roma, è possibile andare a visitare la mostra “Il caos dentro” dedicata alla grande regina dell’arte messicana Frida Kahlo. Per ottenere lo sconto all’ingresso è necessario esibire il biglietto regionale, anche con applicazione sovraregionale, valido per raggiungere Roma il giorno stesso dell’ingresso alla mostra, oppure l’abbonamento, con applicazione sovraregionale, valido per viaggiare nel Lazio.

Il Natale con Trenitalia

Vivi la magia del Natale con Trenitalia. Raggiungi comodamente Roma con i treni regionali grazie ai frequenti collegamenti con tutto il Lazio. Una soluzione comoda e green per chi vuole scoprire le tante attrazioni natalizie della Capitale senza lo stress da traffico o parcheggio. Le luminarie del centro storico, il mercatino di piazza Navona, le vie dello shopping e il presepe di piazza San Pietro non sono mai state così vicine.

Anche per una gita fuori porta le alternative non mancano. Fino al 6 gennaio 2020 si può curiosare tra numerosi stand che propongono artigianato, addobbi natalizi e prodotti tipici locali nel centro storico di Frascati. Se invece si vuole vivere la magia del Natale in riva al mare, fino al 19 gennaio 2020 si potranno ammirare le installazioni di luce e le proiezioni artistiche sui monumenti storici di Gaeta. Per un’esperienza coinvolgente, invece, basterà recarsi a Tarquinia e immergersi nel tradizionale presepe vivente allestito nel centro storico.

