Il sindaco Coppola e l’assessore Noce incontrano la Protezione Civile “Nettuno”

Nettuno – Momento di incontro e condivisione da parte della’Amministrazione Comunale e l’associazione di Protezione Civile “Nettuno”. Il Sindaco Alessandro Coppola e l’’assessore con delega alla Protezione Civile Maddalena Noce hanno incontrato il vice comandante della Polizia Locale Albino Rizzo e i volontari della Protezione Civile presso la sede del Coi.

L’occasione è stata quello di uno scambio di auguri in occasione delle festività natalizie, ma anche per ringraziare tutti gli uomini della Protezione Civile per l’intenso lavoro svolto in favore della cittadinanza in questi giorni di forte maltempo e per le loro attività quotidiane.

L’Amministrazione Comunale ha donato una targa all’Associazione “Nettuno” per “Esprimere gratitudine per il costante impegno e per il dono del proprio tempo alla comunità nettunese a salvaguardia della pubblica incolumità”. I volontari della Protezione Civile hanno contraccambiato facendo dono all’Assessore Noce e al Sindaco Coppola di due felpe dell’associazione “Nettuno”.

(Il Faro online)