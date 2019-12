Montalto, approvato il regolamento per la Consulta comunale del turismo

Montalto di Castro – Nella seduta consiliare del 29 novembre scorso è stato approvato il regolamento per la Consulta Comunale del Turismo. Un organo consultivo di supporto all’attività dell’amministrazione che potrà esprimere pareri e proposte in merito alle iniziative poste in essere in ambito di promozione territoriale e sviluppo turistico.

Potranno partecipare alla consulta gli operatori rappresentanti delle categorie commerciali più rilevanti nel territorio per questo settore, i rappresentati delle principali associazioni operanti nel turismo ed eventi, la Fondazione Vulci e tutte le realtà che lavorano attivamente in questo ambito.

“La costituzione della consulta – commenta l’assessore alla cultura e turismo Silvia Nardi – rappresenta un importante passo nella direzione di una collaborazione fattiva tra gli operatori turistici, le associazioni e l’amministrazione comunale al fine di sviluppare un programma di interventi condiviso e partecipativo. A breve organizzeremo degli incontri pubblici per illustrare gli obiettivi e le modalità di partecipazione”.

(Il Faro online)