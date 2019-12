Passoscuro, il 17 dicembre chiusa la scuola di via Serrenti per derattizzazione

Fiumicino – “A seguito di un’ordinanza che a breve sarà firmata dal sindaco Montino, la scuola in via Serrenti a Passoscuro da domani rimarrà chiusa per consentire la derattizzazione e una accurata pulizia dei locali”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Viste le reiterate richieste da parte di genitori e insegnanti riguardo ai problemi igienico-sanitari e di sicurezza che si sono verificati in questa struttura, abbiamo deciso – spiega – di procedere alla chiusura della scuola affinché, approfittando anche delle festività natalizie, la dirigenza abbia il tempo di eliminare l’accumulo di materiale di archivio e didattico oltre che computer dismessi degli ultimi anni nei locali scolastici che, oltre a non permettere al Comune di effettuare una derattizzazione adeguata, favoriscono il proliferare del fenomeno”.

(Il Faro online)