Settevene Palo, Zotta: “E’ chiusa perchè non possiamo intervenire”

Cerveteri – “La Settevene Palo, è chiusa al traffico a causa di una rupe caduta sulla strada di pertinenza di un privato. Al momento, viste le responsabilità, non possiamo intervenire su un tratto che non ricade nella nostra competenza”. Lo dichiara Teresa Zotta, Vice Sindaco e Delegata alla viabilità di Città metropolitana di Roma.

“Abbiamo in questi giorni intimato al proprietario di rimuovere la situazione di pericolo e applicata la sanzione prevista dall’art. 31 del Codice della strada. La Prefettura con specifica ordinanza nei confronti del proprietario ha fissato in 30 giorni la risoluzione del problema.

Se entro questo termine il proprietario non provvederà, Città metropolitana procederà all’esecuzione dei lavori in danno. Nel frattempo stiamo affidando i lavori per eliminare alcuni sensi unici alternati causati da altre frane che rientrano nelle nostre competenze dirette”.