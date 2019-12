Super Simone Barlaam nei 50 dorso. Migliora il record personale

Brescia – Un record del mondo, sei primati nazionali e tanto entusiasmo sugli spalti. La decima edizione del Meeting internazionale di Brescia, prestigioso appuntamento organizzato dalla Polisportiva Bresciana no frontiere e riconosciuto dal World Para Swimming, si è chiusa con un meritato successo.

Presso il Palasystema della città lombarda si sono sfidati oltre 140 atleti appartenenti a 35 società e squadre internazionali, tra cui anche una montenegrina e una camerunese.

Grandi protagonisti in acqua gli azzurri campioni del mondo tre mesi a fa a Londra, in particolare Simone Barlaam, capace di migliorare il record del mondo dei 50 dorso S9 nuotando in 29”08. Un’altra grande impresa del diciannovenne milanese, eletto miglior atleta del Campionato del Mondo di Londra. Tanti i record italiani stampati nel meeting, patrocinato dai comuni di Brescia e Borgosatollo, dove risiede la Polisportiva Bresciana no frontiere: tra questi Xenia Francesca Palazzo nei 50 dorso S8, Giulia Terzi nei 200 misti SM7 e Marina Pettinella nei 50 farfalla S14.

“Voglio congratularmi con gli organizzatori del Meeting Internazionale di Brescia, arrivato con successo alla decima edizione – ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Roberto Valori – un appuntamento in continua e meritata crescita, che quest’anno ha offerto grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti e anche un nuovo record del mondo firmato da Simone Barlaam. Manifestazioni come il Meeting di Brescia sono importanti per la promozione del nostro sport e per la crescita del nostro movimento, reduce da un 2019 straordinario in cui ci siamo laureati campioni del mondo. Ora vogliamo guardare al 2020 con grande fiducia”.

(Il Faro on line)(foto@Bizzi)