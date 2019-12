A Maccarese arriva l’Albero Incantato

Fiumicino – Appuntamento mercoledì 18 dicembre alla casa della Partecipazione di Maccarese in via del Buttero 3 per l’inaugurazione de “L’albero Incantato“, organizzato dall’associazione TeRRRe Arte, Sostenibilità, Cultura grazie al progetto “L’arte della gioia/La gioia dell’arte”.

Si tratta del risultato del programma messo in atto dalle partecipanti ai laboratori artistici organizzati dall’associazione fin dal mese di settembre e che continueranno anche nel 2020.

“Il primo corso a partire è stato quello del ricamo-cucito-uncinetto e del mosaico. Intendiamo per laboratorio – spiega la presidente di TeRRRe Cinzia Bronzatti – uno scambio di saperi, dove si impara e si insegna, un luogo dove dare spazio alla propria fantasia creando così momenti di incontro e di scambio. Le attività proposte sono aperte a tutti coloro che hanno interesse a sviluppare e utilizzare al meglio la propria creatività, valorizzando le differenze e favorendo l’incontro tra giovani, adulti e persone con disabilita’.

Per questo Natale ci siamo dedicate alla realizzazione di un albero natalizio costruito con addobbi ricamati, cuciti e fatti con un antico strumento, l’uncinetto, utilizzando materiale di recupero da sartorie dismesse insieme ad altro materiale riciclato, così come i personaggi che hanno trovato nuova vita nel boschetto sotto l’albero: gnomi, civette e folletti”

L’albero incantato si trova nella sala multifunzionale della Casa della Partecipazione a Maccarese e farà da cornice a tutte le iniziative natalizie fino al 6 gennaio. L’inaugurazione ci sarà il prossimo 17 dicembre 2019 alle ore 16.00. Sono tutti invitati a partecipare.

Per chi vorrà partecipare ai Laboratori, ricordiamo che sono aperti a tutte e tutti, per il momento il mercoledì e il venerdì dalle ore 14.30″.