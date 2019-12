Dieci libri per bambini da regalare a Natale

Le feste si avvicinano e la corsa ai regali si fa sempre più frenetica. Tra pochi giorni sarà tutto un impacchettare e scartare regali e, come sempre, protagonisti della festa saranno i più piccini.

Perchè non scegliere anche per loro un libro da far trovare sotto l’albero? Un libro è sempre un ottimo regalo, soprattutto se donato ad un bambino o a un ragazzo: volerà con la fantasia, viaggerà per mondi fantastici e incontrerà personaggi incredibili.

Per stilare la top ten delle migliori proposte editoriali per bambini Il Faro online si è rivolto alle “libraie” di Fiumicino, Elisabetta e Barbara, che da tre anni gestiscono “Matrioska” la prima libreria del territorio dedicata esclusivamente ai più piccini.

Ecco quindi i consigli di Matrioska per 10 libri di Natale da far trovare sotto l’albero

1. Gabriele Clima, Sotto l’albero, La Coccinella – età 1-3 anni

Un libro magico e resistente per i più piccini, ricco di inserti scorrevoli. Per scoprire la forza dell’immaginazione e il potere della fantasia. È facile, basta un ditino.

2. Ian Falconer, Olivia e il Natale, Nord-Sud – età 3-5 anni

L’albero, le luci, il camino, le calze, i biscotti per Babbo Natale. Ma poi arriva o no Babbo Natale? Cosa sono tutti questi rumori sul tetto? Con la maialina Olivia l’attesa del Natale non è mai stata così divertente!

3. Schneider Christine, Hervé Pinel, In punta di piedi, Orecchio acerbo – età 3+

Un’avventura notturna a casa dei nonni, una meravigliosa passeggiata tra luci, ombre e parole in rima dove, per una volta, sono i grandi a fare dell’assurdo la quotidianità e ai bambini resta ‘solo’ il compito di attraversarla insieme con coraggio.

4. Marie-Aude Murail, L’ultimo Regalo di Babbo Natale, Camelozampa – età 5-7 anni

Julien è in quell’età in cui si mette in dubbio l’esistenza di Babbo Natale, ma ha deciso di fingere per amore dei suoi genitori. Richiede una costosa consolle per videogiochi che puntualmente arriva, ma sotto l’albero c’è anche un altro pacchetto inatteso con cui Babbo Natale lo stupirà, tenendogli compagnia per un intero anno. E il Natale successivo saprà persino fare di meglio…

5. Anthony Browne, Voci nel parco, Camelozampa – età 5-10 anni

Una semplice passeggiata al parco raccontata da 4 protagonisti diversi, dall’uscita di casa fino al rientro a casa. Una storia apparentemente banale che racchiude in sé temi profondi quali l’incontro, l’empatia, la solitudine, l’amicizia e i pregiudizi, con quel tocco surreale tipico del geniale illustratore inglese.

6. Gianni Rodari, Le avventure di Cipollino, Einaudi – età 8+

E’ iniziato l’anno rodariano, che celebra i 100 anni dalla nascita dello straordinario e inimitabile genio della letteratura per bambini e ragazzi di tutti i tempi. Non poteva mancare nella nostra top 10 il suo primo e rivoluzionario romanzo che contiene un grande insegnamento anche per le nuove generazioni: dimostrare che una società giusta sia possibile, auspicabile e anche più divertente per tutti.

7. Guillaume Duprat, Nella mente dei mostri, L’ippocampo – età 8+

Dodici inedite storie di mostri narrate dai mostri stessi! Il ciclope, cerbero, kraken, king-kong, lo yeti… tutte creature che popolano leggende e racconti d’avventura e che spesso incarnano le forze del male da sconfiggere. Ma se provassimo a metterci nei loro panni per capire cosa ha generato tutta questa mostruosità, forse inizieremmo a guardarli con occhi diversi.

8. David Almond, Il ragazzo che nuotava coi piranha, Salani – età 10+

Una splendida favola di grande immaginazione da uno dei più importanti autori contemporanei per bambini e ragazzi. Il coraggio di abbandonare un porto sicuro per afferrare la propria vita a piene mani, anche se la scelta appare improbabile. Ma si sa… a volte sono proprio le scelte improbabili che celano la vera magia per cui vale la pena vivere.

9. Betarice Masini – Fabian Negrin, Le amiche che vorresti, Giunti – età 11-13

Il regalo perfetto per le amiche del cuore amanti della letteratura. Ventidue ritratti di eroine letterarie – da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a Anna Karenina, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di Roald Dahl o Mina di David Almond – che hanno in comune la caratteristica di uscire dagli schemi della propria società. L’illustratore Fabian Negrin sperimenta stili e tecniche diverse per cogliere i tratti essenziali delle protagoniste.

10. Bernard Friot – Hervé Tullet, Un anno di poesia, Lapis – età 0-99 anni

365 giorni, 365 poesie, 365 esercizi di scrittura poetica a cura di uno di più appassionati divulgatori della cultura della poesia a tutte le età.

Un giro lungo un anno per scoprire e riscoprire la poesia come un linguaggio accessibile a tutti, con cui sperimentare, osare, manipolare, imitare, decostruire e ricostruire e creare: punto di partenza per altre letture, stimolo a nuove scritture. Ad arricchire il tutto, le inconfondibili illustrazioni di Hervé Tullet.