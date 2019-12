Federica Brignone Gigante: “Il fuoco dentro, mai cedere di un passo”

Courchevel – Federica Brignone è stata grandiosa. Dopo due vittorie mancate per pochissimi centesimi in questa stagione, finalmente è lei a bruciare la diretta avversaria di un soffio.

Nel gigante disputato sulla pista di Courchevel, in Francia, la valdostana ha centrato l’undicesimo successo della sua carriera, il sesto nel gigante anticipando di 0″04 una sorprendente Mina Fuerst Holtmann, al primo podio in carriera in Cdm in una gara individuale. Completa il podio la svizzera Wendy Holdener, attardata di 44 centesimi. Per l’Italia si tratta dell’87esima vittoria nella Cdm femminile e del terzo successo stagionale dopo quelli di Sofia Goggia a St. Moritz e di Marta Bassino a Killington. Proprio la cuneese, che aveva chiuso al secondo posto la prima manche, non è riuscita a compiere nuovamente l’impresa realizzata sulla pista americana e si è dovuta accontentare della settima piazza finale, a 77 centesimi dalla vetta.

Il bilancio complessivo è molto positivo per la squadra azzurra: buona anche la prova di Sofia Goggia, che dopo una prima run sottotono e condizionata dal vento, si è riscattata nella seconda parte, realizzando il secondo miglior tempo di manche. La finanziera bergamasca chiude così in 16esima posizione con un ritardo di 1″49. Arrivano punti anche per Irene Curtoni, 28esima a 2″79, mentre rimangono a bocca asciutta Laura Pirovano, Valentina Cillara Rossi, Francesca Marsaglia e Roberta Midali.

Con la vittoria odierna Brignone, seconda in classifica generale con 381 punti, recupera su una deludente Mikaela Shiffrin, solo 17esima e a 546 lunghezze. Ma la 29enne carabiniera conquista soprattutto il pettorale rosso di leader del gigante con 225 punti, 66 di vantaggio sulla norvegese Holtmann e 67 sulla compagna di squadra Marta Bassino. Il prossimo appuntamento di Cdm per le donne è in Val d’Isère, nel prossimo weekend, quando di disputeranno una discesa e una combinata alpina rispettivamente il 21 e 22 dicembre.

Di seguito le dichiarazioni di Federica Brignone

“Sono partita attaccando su tutte le porte perché era l’unico modo per fare un po’ la differenza. Eravamo tutte molto vicine e se volevo provare a batterle dovevo partire col fuoco e arrivare col fuoco. Nella seconda manche la pista era un po’ più rovinata, ma la mia sciata è abbastanza rotonda e mi permette di arrivare nelle buche riuscendo a spingere. Credo di aver attaccato ancora più nella seconda che nella prima e alla fine è arrivata la vittoria. Qui a Courchevel non ero mai riuscita ad ottenere un buon risultato, ci tenevo davvero a fare bene davanti al mio fan club che viene sempre qui a trovarmi. Con la neve un po’ facile che c’era ha fatto la differenza l’atteggiamento in gara. Sto sciando bene e, quando è così, il risultato prima o poi arriva. So dove sono quest’anno. Ho lavorato con una motivazione ancora maggiore rispetto al passato, mi sento bene e non ho avuto intoppi nell’allenamento estivo potendomi preparare al meglio in tutte le condizioni. Io voglio tenere questo pettorale di leader fino in fondo e quindi non dovrò mai cedere di un passo”.

Ordine d’arrivo GS femminile Cdm Courchevel (Fra):

BRIGNONE Federica ITA 2:12.59 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +0.04 HOLDENER Wendy SUI +0.44

