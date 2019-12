Fiumicino, al via i lavori per rendere viale del Lago di Traiano a due corsie

Fiumicino – A partire dal prossimo 18 dicembre inizieranno i lavori per rendere viale del Lago di Traiano a due corsie in direzione aeroporto. Di seguito gli interventi previsti:

– istituzione di un senso unico di marcia su via del Lago di Traiano in direzione ovest verso Viale Coccia di Morto;

– apertura del corridoio della mobilità C5 (la strada parallela a viale del Lago di Traiano) con istituzione di un senso unico di marcia in direzione est verso Parco Leonardo;

– istituzione di un senso unico di marcia su via Marchetti in direzione sud verso viale del Lago di Traiano;

– allargamento della strada di collegamento via del Lago di Traiano/Corridoio della mobilità C5.

Clicca qui per vedere la mappa con la viabilità alternativa

(Il Faro online)