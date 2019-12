Fiumicino, Berardo: “Il lungomare della Salute è al buio”

Fiumicino – Il lungomare della Salute è al buio. O quasi. Non sono pochi, infatti, i punti luci spenti (forse fulminati). A denunciare la situazione è Alessio Berardo, presidente dell’associazione Lungomare della Salute: “Lavoriamo al buio da quasi due mesi. Abbiamo più volte fatto presente la questione agli uffici competenti ma a distanza di settimane non è cambiato nulla”.

“Lo scenario del lungomare, dopo il tramonto, è quasi surreale. La luce è davvero poca e anche fare una passeggiata incute paura. E in un periodo dell’anno come questo delle festività natalizie – prosegue Berardo – per i commercianti non avere clienti è la cosa peggiore”.

“La preoccupazione maggiore – aggiunge – è che anche quei pochi clienti che vengono in macchina non tornino più perché il buio favorisce i furti nelle auto. Per non parlare poi di un motorino abbandonato oramai da mesi e oramai completamente fuori uso. Abbiamo segnalato anche questo alle autorità competenti ma ad oggi nulla si è mosso“.

(Il Faro online)