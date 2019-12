Fiumicino, Sannino: “Quasi terminati i lavori nella palestra della scuola Lido del Faro”

Fiumicino – “I lavori nella palestra della scuola elementare Lido del Faro a Isola Sacra sono quasi terminati“. Lo dichiara il Presidente della Commissione Scuola e Sport Ciro Sannino.

“Io stesso – prosegue – questa mattina, in occasione del consueto saluto del sindaco Montino nelle scuole, che oggi si svolgeva proprio nell’Istituto Lido del Faro, ho potuto vedere di persona l’avviarsi verso la conclusione degli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della palestra della scuola. In particolare l’Assessorato ai Lavori pubblici ha sostituito per intero la pavimentazione, eliminato ogni infiltrazione presente e ristrutturato tutti i servizi igienici”.

“Finalmente – conclude Sannino – per gli studenti e le studentesse della scuola, dopo le festività natalizie, sarà possibile riutilizzare la palestra per le attività motorie, in un ambiente sano e confortevole”.