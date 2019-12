Masi: “Il X Municipio non sarà la pattumiera di Roma”.

Ostia X Municipio – “Ci preoccupa la notizia della creazione di un’area di trasferenza dei rifiuti sul Litorale”. Lo dichiara il Consigliere di FdI Mariacristina Masi.

“La promessa che la maggioranza pentastellata aveva fatto era chiara: con l’arrivo del tritovagliatore non sarebbero arrivati rifiuti da altri Municipi. Qualcosa forse è cambiato? Vogliono trasformare il mare di Roma in una pattumiera provvisoria?

Su questo siamo pronti alle barricate e abbiamo preparato un’interrogazione e un atto da presentare in Consiglio. La nostra posizione era già fermamente contraria all’arrivo del tritovagliatore a pochi chilometri dal sito archeologico di Ostia Antica, non permetteremo altre decisioni che possano penalizzare un Municipio a vocazione turistica come il nostro”.