Ostia, bimbo investito da un’auto davanti alla scuola

Ostia – Attimi di terrore stamattina in via Caterina Segurana, nei pressi dell’ospedale Grassi: un bambino di 8 anni appena sceso dalla macchina per entrare a lezione è stato investito da un’altra vettura in manovra. Appena dolorante, accompagnato dalla mamma al pronto soccorso il piccolo, secondo le prime notizie, sarebbe stato fortunatamente dimesso senza la diagnosi di lesioni.

L’incidente è avvenuto stamattina intorno alle 8 proprio davanti alla scuola elementare “Segurana“, nella strada cieca che immette al passaggio pedonale dell’ospedale G.B. Grassi. Il piccolo era appena sceso dall’auto della mamma si è lanciato verso i compagni di classe. Il conducente di un’auto in manovra non ha fatto in tempo a vedere il bambino e l’ha travolto. Urla, paura e disperazione da parte di chi ha assistito all’investimento ma, per fortuna, le condizioni di salute del piccolo ad una prima valutazione non hanno destato grande preoccupazione.

In ogni caso la mamma ha accompagnato il figlio al pronto soccorso dove, stando alle prime notizie, sarebbero state escluse lesioni preoccupanti.

“In quella che dovrebbe essere una strada scolastica come attesta il vecchio cartello di divieto di transito indicante gli orari in cui lì le auto non possono circolare – denuncia Antonio Mortai dell’associazione “Vivi in strada” – un bambino di 8 anni è stato investito fortunatamente senza gravi conseguenze. La sua unica ‘colpa’ è stata quella di correre per raggiungere i suoi compagni di classe. Non entro nel merito delle dinamiche e delle responsabilità, dico solo che è inammissibile assistere a questo triste spettacolo davanti alle scuole e che gli spazi di movimento dei bambini vengano limitati in questa maniera“.

“Non sono più tollerabili simili atteggiamenti di prepotenza e di non rispetto delle regole che si verificano in prossimità delle scuole che, tra l’altro, sono altamente diseducativi per i bambini – aggiunge Mortai – Vorrei ricordare che a novembre dell’anno scorso abbiamo scritto una lettera da parte del Comitato genitori con allegate 300 firme dei genitori agli organi istituzionali del X Municipio e al Comandante della Polizia Locale del X Gruppo Mare. Purtroppo c’è stato solo un flebile accenno da parte dei Vigili, ma per il resto le nostre richieste sono state del tutto ignorate. Chiedo urgentemente di sederci intorno a un tavolo e discutere di questa situazione e risolverla una volta per tutte“.

Purtroppo da tempo davanti alle scuole non sono più presenti agenti della polizia locale e disciplinare l’accesso negli istituti ed è stata soppressa pure la presenza dei cosiddetti “nonni-vigile“ ovvero dei volontari che facilitavano l’attraversamento stradale degli alunni.

“Chiediamo che almeno si provveda al rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale e al ripristino della strada scolastica negli orari di ingresso e di uscita degli scolari – conclude Mortai – Nei pressi della Segurana, poi, sono sempre più indispensabili la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e l’installazione di parapedonali per evitare che in prossimità dei passi carrabili le auto invadano il marciapiede e che, cosa pericolosissima, ci transitino sopra come è già successo anche in coincidenza con l’uscita da scuola“.