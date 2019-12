Ostia, Cineland compie 20 anni: festa con Pinocchio e sorpresa per 500

Ostia – Festa grande con 500 ospiti giovedì 19 dicembre per celebrare i 20 anni dalla nascita di Cineland. Per l’occasione la società proprietaria “Ci.Me. Grandi Impianti” delle famiglie Ciotoli e Merluzzi, proporrà la proiezione del film “Pinocchio” accompagnata da una sorpresa per tutti i presenti.

Con un ritardo di tre mesi rispetto alla data dell’inaugurazione, avvenuta il 19 settembre 1999, si celebrano giovedì sera i venti anni di vita del multiplex di Ostia. La posticipazione dell’evento è stato un atto di rispetto e di cordoglio per la scomparsa di Giuseppe “Pino” Merluzzi, uno dei due “papà” della trasformazione della Meccanica Romana in multisale. Pino Merluzzi è morto il 22 agosto scorso all’età di 83 anni (leggi qui la notizia).

Per celebrare il ventennale di Cineland il patron Giuseppe Ciotoli ha invitato 500 ospiti, personalità dell’amministrazione, delle forze di polizia e professionisti che contribuiscono ogni giorno alla crescita della comunità ostiense. Assisteranno nella sala 11 alla proiezione di “Pinocchio” di Matteo Garrone e interpretato da Roberto Benigni, film che sarà preceduto dalla sorpresa delle serata e sulla quale non si possono fare anticipazioni.

CINELAND NELLA STORIA DEL CINEMA

E’ una coincidenza significativa che a celebrare i 20 anni di Cineland sia la proiezione di un film che vede come interprete a protagonista il Premio Oscar Roberto Benigni. Trenta anni fa, infatti, proprio Benigni fu con Paolo Villaggio il protagonista dell’ultimo film di Federico Fellini, “La voce della Luna“. Come spiegato sul volume “Ostia set naturale“, Fellini in una delle scene della sua storia ambientò un’enorme discoteca all’interno dell’allora Meccanica Romana preconizzando il suo futuro da “divertimentificio”. All’epoca l’opificio era in stato di abbandono e non c’erano progetti di riuso: dieci anni dopo nacque Cineland, il luogo della magia e del divertimento immaginato dal grande regista.

Peraltro, non fu “La voce della luna” l’unica pellicola che ha scene ambientate nell’officina di via dei Romagnoli. Nel 1994 Carlo Vanzina vi ambientò una lunga sequenza di “I mitici – Colpo gobbo a Milano” con Claudio Amendola e una giovanissima Monica Bellucci. Sergio Citti nel 1998 ci girò “Cartoni animati” con protagonisti il fratello Franco e un inedito Fiorello.

COSA ERA PRIMA DI CINELAND

L’edificio nasce nel 1929 (dopo due anni di cantiere, progetto dell’architetto Pietro Barbieri) con la proprietà “Stima” (Società trattori italiani e macchine agricole) voluta da Mussolini durante la bonifica agraria. A occuparsene è Pio Perrone, industriale genovese proprietario de “Il Messaggero“. Doveva costituire il nucleo originario di una grande area industriale servita dalla ferrovia Roma-Ostia e da un porto fluviale, ma rimase isolata. Lo stile architettonico si richiama a quello della chiesa di Regina Pacis, inaugurata nel 1926.

Nel 1938, fallito il progetto di un grande centro di produzione di macchine agricole, la fabbrica venne riconvertita a centro di produzione dell’acciaio, anche con finalità belliche. Fu l’epoca della chimera autarchica di estrarre ferro dalle sabbie marine con la cosiddetta cernitrice magnetica. Vi lavorarono fino a seimila operai.

Nel dopoguerra l’officina passa di mano e l’acquisisce la Breda Meccanica Romana che vi installa un centro di manutenzione delle carrozze ferroviarie della Roma-Lido, gestita dall’Acotral. Nel 1976 la cessazione delle attività. Prima della nascita di Cineland fallì anche il progetto della Sovrintendenza di Ostia di ospitare nella struttura un magazzino e una scuola di formazione di restauratori.

Il 15 settembre 1999, con il sindaco Francesco Rutelli in prima fila, si festeggia l’avvio di una nuova vita produttiva della Meccanica Romana con l’apertura di Cineland. La società “Ci.Me. Grandi impianti” ha investito circa 26 miliardi di lire (13 milioni di euro) per allestire nei 14 mila metri quadrati di superficie coperta 14 sale cinematografiche (da 130 a 520 poltrone) per un totale di 2860 posti, un’area videogiochi e 16 piste da bowling. La struttura, che ha toccato punte di due milioni di biglietti staccati l’anno, dà lavoro a circa 80 persone.