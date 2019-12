Roma, soldatessa trovata morta nei bagni della metro: chiusa la stazione Flaminio

Roma – Una militare dell’Esercito è stata trovata morta a Roma nei bagni della stazione della metropolitana Flaminio, sulla Linea A. Inutili i soccorsi. Si ipotizza il suicidio. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, la militare che era in servizio operativo su Roma, impegnata nell’operazione Strade Sicure, si sarebbe uccisa sparandosi con l’arma in dotazione. Sul posto i carabinieri. La stazione è stata chiusa, e i treni transitano senza fermarsi per consentire le operazioni delle Forze dell’ordine

(Il Faro online)