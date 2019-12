Topi a scuola a Passoscuro, Baccini: “I genitori finalmente hanno avuto ragione”

Fiumicino – “Oggi la scuola di Passoscuro è stata chiusa per poter permettere le operazioni di derattizzazione per questo motivo ritengo che il mio intervento sia stato utile. I genitori finalmente hanno avuto ragione e gli alunni potranno tornare in classe in ambienti idonei” – con queste parole il consigliere Mario Baccini ha espresso soddisfazione per l’intervento nella scuola di Passoscuro oggi chiusa per la derattizzazione.

“L’amministrazione Comunale ha provveduto ad adempiere ad un dovere primario e la preoccupazione di noi consiglieri è quello di sollecitare questi compiti dove ci fossero mancanze come questa che mettono in discussione la sicurezza e l’agibilità di spazi dove i cittadini e, in questo caso addirittura di ragazzi e bambini vivono.

Quello che ci amareggia è il fatto che in un Paese normale vivere, studiare e lavorare in spazi agibili e puliti sarebbe un diritto previsto senza la necessità che un consigliere minacci l’intervento delle forze armate per sollecitare l’intervento del Comune”,