“A Christmas carol”: Bruschi e Spina a Santa Marinella per il tradizionale “Concerto di Natale”

Santa Marinella – Torna la grande musica nella chiesa di San Giuseppe in Santa Marinella (via della Libertà 17). Protagonisti del Concerto di Natale, in programma sabato 21 alle ore 19,00, saranno l’organista Simone Bruschi ed il tenore Federico Spina, che interpreteranno brani celebri e meno celebri della tradizione natalizia: dalle immortali melodie del “Messiah” di G.F.Haendel fino ai canti tradizionali della regione degli Appalachi, passando per Bach, Franz Gruber, Brahms, Poulenc ed altri autori.

Una proposta se vogliamo diversa da quelle abituali natalizie, ma di grande fascino e raffinatezza. La squisita sensibilità e l’eccezionale tecnica dei due interpreti, ed il loro non comune affiatamento, non mancheranno di emozionare e stupire.

Il Concerto di sabato 21, ad ingresso libero, conferma che la Parrocchia di San Giuseppe ancora una volta è faro culturale del litorale laziale. Clicca qui per leggere il programma completo del concerto (leggi qui).

(Il Faro online)