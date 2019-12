Adr, in mostra a Fiumicino le sculture finaliste del concorso “Leonardo e il viaggio”

Fiumicino, – Sei laboratori trasparenti da oggi ospitano le sei opere finaliste del concorso, bandito da Adr in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, che completeranno dal vivo le loro sculture in aeroporto e che poi verranno esposte presso l’area d’imbarco. L’iniziativa nasce da una norma di legge (L. n° 717 del 29/07/1949): qualora un’infrastruttura venga realizzata con una quota di finanziamento pubblico, come nel caso del Molo E/Avancorpo, una percentuale dell’investimento deve essere destinata all’arricchimento architettonico dell’infrastruttura che, nello specifico, prevede la creazione di opere d’arte contemporanea.

Il bando di concorso, predisposto da Adr, pubblicato a giugno e diffuso sui siti di settore del mondo dell’arte, era rivolto ad artisti italiani e stranieri di età inferiore ai 40 anni, categoria Young, e ad artisti italiani e stranieri di età superiore ai 40 anni, categoria Over; dal punto di vista tecnico si richiedeva la realizzazione di un’opera scultorea in marmo bianco delle Alpi Apuane, entro precisi limiti in termini di dimensioni e pesi.

Ogni artista ha consegnato un progetto grafico ispirato al tema “Leonardo e il viaggio. Oltre i confini dell’uomo e dello spazio”. Nell’opera, al fine di rappresentare al meglio lo spirito del genio leonardesco, dovevano essere trasferiti i concetti di libertà, velocità, dinamismo, tecnologia, innovazione, studio puntuale e analitico del corpo umano e della natura come strumento per arrivare al superamento dei confini umani e territoriali.

I sei artisti, selezionati da una commissione che accoglie esperti del settore, hanno realizzato il 90% del lavoro nei propri atelier. Le sculture potranno essere ultimate dal vivo nei laboratori installati al mezzanino del Terminal 3, situato nell’area partenze aperta a passeggeri, accompagnatori e visitatori.

Una volta completate, le opere resteranno esposte per un periodo limitato nei laboratori. Durante questa fase i passeggeri potranno votare la preferita tramite il sito Internet dedicato. Successivamente le opere saranno trasferite al Molo E, dove si terrà la premiazione finale dei primi classificati per ciascuna categoria, Young e Over, sulla base della seconda valutazione della commissione giudicatrice.

Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino dispone di due terminal passeggeri ed è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2018 Adr ha registrato, come sistema aeroportuale, 48,8 milioni di passeggeri con oltre 230 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali. Nel 2019 l’Airports Council International Europe ha conferito al Leonardo da Vinci il premio “Best Airport 2018”. Per il secondo anno consecutivo Fiumicino si è confermato al primo posto nella classifica dei 20 scali europei con oltre 25 milioni di passeggeri per qualità dei servizi, innovazione tecnologica, efficienza delle infrastrutture. Il premio si aggiunge al riconoscimento di Airports Council International World che, sempre nel 2019, per il secondo anno consecutivo ha assegnato al Leonardo da Vinci il premio “Airport Service Quality” come aeroporto più apprezzato in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri. La capacità di gestione di Adr è confermata anche dai riconoscimenti ricevuti nel corso del 2019 da Skytrax, la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale, che ha confermato le 4 stelle Skytrax ottenute da Fiumicino nel 2017.

