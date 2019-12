Censimento arboreo a Cerveteri, Pascucci: “In prima linea per l’ambiente”

Cerveteri – Il comune di Cerveteri è fra i pochi in Italia ad aver realizzato un censimento online del patrimonio arboreo presente sul proprio territorio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessio Pascucci, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del Catasto Arboreo presso l’istituto superiore “Enrico Mattei” davanti a circa duecento studenti.

“Ringrazio la Multiservizi Caerite e l’assessore all’Ambiente, Elena Gubetti, per aver completato un percorso iniziato qualche anno fa che ci ha portato a mettere un cartellino su ogni alberatura pubblica. Un risultato straordinario che ci consente oggi di conoscere con esattezza lo stato di salute dei nostri alberi, programmandone interventi di potatura e prevenzione”, osserva Pascucci.

“Mentre i grandi del Pianeta riuniti nella Cop25 non sono stati capaci di sottoscrivere un accordo per salvare l’ambiente noi sui territori che gestiamo abbiamo sentito il dovere di lasciare un’impronta, cogliendo l’appello delle nuove generazioni. A Cerveteri – ricorda il sindaco – abbiamo appena terminato un progetto che prevedeva 1.800 nuove alberature grazie anche all’impegno di E.ON e intendiamo proseguire su questa strada”.

Quanto ai numeri, spiega l’assessore Gubetti, “sono stati censiti 3.275 alberi, di questi 2.562 cartellinati e 713 non cartellinati perché il fusto è di diametro inferiore a 20 centimetri. Un lavoro fondamentale che abbiamo messo online, consentendo ai cittadini di conoscere sempre in tempo reale lo stato di salute del nostro patrimonio arboreo. In questi anni abbiamo svolto un lavoro continuo per sensibilizzare la cittadinanza e in particolar modo i più giovani sulle tematiche ambientali e oggi ne abbiamo un’ulteriore conferma”.

Il direttore generale di Multiservizi, Alberto Manelli, ha sottolineato l’impegno dell’azienda municipalizzata sul fronte della programmazione degli interventi di manutenzione del verde: “ogni settimana pubblichiamo online e diffondiamo sui nostri canali social una programmazione dettagliata degli interventi, mentre a fine mese diffondiamo i report dell’attività svolta perché vogliamo che i cittadini siamo sempre informati in tempo reale sui lavori svolti dalla Multiservizi”.

Solo per citare alcuni dati, il comune di Cerveteri ha un territorio molto vasto che si estende per ben 134 km quadrati con appena 284 abitanti per km quadrato a fronte, ad esempio, di Napoli, che si estende per 117 km quadrati con 8.147 abitanti per km. Per avere idea dell’importanza del Catasto arboreo gli alberi censiti corrispondono approssimativamente ad un esemplare ogni 12 abitanti di Cerveteri.

Quanto alla distribuzione, si legge nella relazione presentata dall’agronomo della Multiservizi, Michele Baldasso, il 39,8% delle alberature, pari a 1.303 unità, si trova a Cerenova, il 34,4% a Cerveteri pari a 1.125 alberi, mentre il 17% a Valcanneto con 557 unità censite. La specie più rappresentativa del popolamento arboreo comunale è il pino domestico che rappresenta circa il 16% degli alberi censiti. Altre specie numericamente rilevanti sono l’eucalipto, con circa il 15% di individui sul totale degli alberi censiti, il pioppo nero e la robinia con il 9%, il leccio e l’ulivo con l’8%.