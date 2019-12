Comuni ricicloni 2019: Fondi ancora una volta tra i premiati

Fondi – Fondi è un Comune a “rifiuti free”, ovvero dove la differenziata funziona correttamente. A dirlo è Legambiente, che, per il secondo anno consecutivo, premia la città tra i “Comuni ricicloni 2019” nell’ambito di “Ecoforum”, che l’associazione ambientalista organizza in collaborazione con la Regione dal 2016.

I dati Ispra

Sulla base dei dati ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale riferiti all’anno 2018, con il suo 81,75% di rifiuti differenziati (la percentuale 2017 era del 76,60%) Fondi risulta essere al secondo posto tra i Comuni della provincia di Latina, subito dopo Norma, ma ancora una volta prima in classifica considerando il rapporto tra residenti e percentuale raggiunta: la popolazione di Fondi ammonta infatti a circa 40.000 abitanti, quella di Norma a circa 4.000. Seguono nella classifica Itri (80,06%), Spigno Saturnia (78,00%), Roccagorga (77,71%), Cori (75,59%), Campodimele (73,35%), Terracina (72,11%) e via via tutti gli altri.

Muccitelli: “Il risultato di Fondi è incomiabile”

A ritirare l’attestato di merito, consegnato durante la manifestazione – svoltasi a Roma, presso l’Hotel Quirinale – è stata l’assessore all’ambiente del Comune di Fondi, Roberta Muccitelli, che poi ha fatto sapere: “La nostra città si riconferma un’eccellenza, non solo a livello regionale ma anche nazionale.

Secondo gli ultimi dati del Rapporto rifiuti urbani 2018 ISPRA in Italia la raccolta differenziata intercetta mediamente il 55,5% dei rifiuti prodotti. Il risultato di Fondi è encomiabile, essendo passati dal 32,85% del 2016 all’81,75% del 2018, un dato già ampiamente superato perché al Novembre 2019 oltre l’86% dei rifiuti prodotti nel nostro Comune è stato differenziato e avviato al riciclo.

La positiva risposta della cittadinanza al servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” continua dunque a dare buoni frutti, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, alla fattiva collaborazione degli utenti e al servizio di raccolta curato dal soggetto gestore De Vizia – Urbaser.

Ma non dobbiamo cullarci sugli allori, perché se vogliamo continuare a migliorare la qualità della nostra vita e l’ambiente non abbiamo altra strada che inseguire traguardi ambiziosi. Proseguiremo dunque con la stessa determinazione anche nell’immediato futuro, continuando ad esempio le attività di sensibilizzazione ambientale e rinnovando l’impegno per la riduzione dei rifiuti plastici con iniziative concrete, come quella che attueremo a giorni con la distribuzione gratuita di borracce ad alunni e studenti degli Istituti scolastici cittadini per ridurre il consumo di bottiglie di plastica.”

(Il Faro on line)