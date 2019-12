Della Porta (Azione Fiumicino): “Zone verdi? Se non interviene il Comune si diano in ‘adozione’ ai cittadini”

Fiumicino – “Nel territorio di Fiumicino l’Amministrazione Comunale predica bene e razzola male, specie se si parla di parchi pubblici. Al netto dell’area di Parco Guglielmi, ci sono tante aree verdi abbandonate” , Lo afferma Ciro della Porta di Azione Fiumicino.

Che prosegue: “L’incuria ha preso il sopravvento e queste aree, che il Comune dovrebbe provvedere a sistemare per permettere ai cittadini, e soprattutto ai giovani, di approfittare di un verde curato e di un luogo dove ritrovarsi anche per praticare sport all’aria aperta o per socializzare, sono veri e propri sterrati inagibili.

Non si può essere a favore dell’ambiente e poi lasciare che le sterpaglie prendano il sopravvento. Chiediamo con urgenza che il sindaco e l’assessore intervengano per sistemare decorosamente questi parchi e parchetti o di trovare una soluzione per cui anche i privati possano ‘adottarli’ e sistemarli per renderli agibili e dignitosi. Invece di dichiararsi ambientalisti aspettando un intervento divino, si adoperino praticamente”.

(Il Faro online)