“Feste in sicurezza”, al porto di Nettuno le forze dell’ordine incontrano gli studenti

Nettuno – L’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale assieme all’assessore di riferimento – Dott. Marco Roda -, ha organizzato per il prossimo venerdì 20 dicembre l’iniziativa “Feste in Sicurezza” che coinvolgerà tutti i cittadini con particolare attenzione agli studenti del territorio mettendoli a confronto con le forze di polizia locali.

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco che saranno impegnati in dimostrazioni per la sicurezza urbana e personale nella splendida cornice del Porto Turistico della Marina di Nettuno. Alle ore 10 è prevista l’apertura del “Villaggio per la sicurezza urbana” con il saluto della madrina della manifestazione, la giornalista de “Il Tempo di Roma” Francesca Musacchio.

Alle 10,15 il saluto dell’Amministrazione comunale agli intervenuti ed in particolare agli studenti degli Istituti scolastici del territorio. Alle 10,30 il clou degli eventi con le attività dimostrative di Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

In programma anche una dimostrazione di difesa personale con la vicecampionessa europea di Kickboxing Piera Nasso e una dimostrazione di primo soccorso con mezzi e personale paramedico a cura della società “La Coccinella Srl”. A seguire, intorno alle 12,30, un confronto tra gli esponenti delle forze dell’ordine e gli studenti con l’evento che si chiuderà alle 13.

(Il Faro online)