Ostia – Lo scorso 16 dicembre un gruppo di bambini, accompagnati dai loro familiari, ospiti del Dispensario pediatrico “Santa Marta” in Vaticano, sono stati accolti al Centro Sportivo della Guardia di Finanza, a Castelporziano, e hanno pranzato con gli atleti delle Fiamme Gialle.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla Elemosineria Apostolica e da Athletica Vaticana, la rappresentativa podistica della Santa Sede, con la quale è in essere un gemellaggio con le “Fiamme Gialle”, in adesione all’appello di Papa Francesco che chiede di vivere il Santo Natale con spirito di condivisione e solidarietà verso chi ha più bisogno.

Il Dispensario pediatrico di “Santa Marta”, giova ricordarlo, è la benemerita istituzione della Santa Sede che offre assistenza gratuita ai bambini che non possono accedere al nostro Servizio Sanitario Nazionale e alle loro famiglie. Il pranzo natalizio è stato organizzato presso la mensa atleti del Centro Sportivo. Ai fornelli Tania Cagnotto (tuffi), Flavia Tartaglini (windsurf), e Fabrizio Donato (atletica), che hanno cucinato e servito personalmente ai tavoli i cibi preparati. Tutto si è svolto in un clima particolarmente affettuoso. Gli atleti delle Fiamme Gialle hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa con i bambini e sono stati molto disponibili e pienamente coinvolti. Tra i tanti atleti che hanno prestato la loro opera oltre a Tania, Flavia e Fabrizio, anche Stefano Maniscalco (karate), Antonella Palmisano e Claudio Stecchi (atletica), Emanuele Bruno (judo), Olga Calissi (scherma) e Ilenia Marconi (tiro a segno). Al termine del pranzo è arrivato Babbo Natale. L’impegnativo ruolo è stato assolto con simpatica immedesimazione e assoluto piacere dall’Appuntato Antonio Isone, che è arrivato con una slitta carica di doni per la gioia dei piccoli. Ai familiari, invece, pacchi natalizi da parte di tutto il personale del Centro Sportivo: un piccolo e sentito segno di affetto.

I bambini e le mamme erano accompagnati da Monsignor Melchior Sànchez De Toca, Sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura nonché appassionato Presidente di Athletica Vaticana che ha detto: “Lo sport è un linguaggio universale e Athletica Vaticana lo vive non solo per “correre e basta” ma anche per testimoniare spiritualità, solidarietà e cultura. Come ci sollecita Papa Francesco, con uno stile di cristiani “in uscita”, in mezzo alla gente, per le strade e nei “santuari dello sport: campi, piste, pedane, piscine. Questa iniziativa del pranzo natalizio per le famiglie in difficoltà rilancia il bellissimo gemellaggio con le Fiamme Gialle che sta accompagnando il cammino di crescita della neonata rappresentativa ufficiale sportiva della Santa Sede. Con le Fiamme Gialle siamo anzitutto veramente amici. Le iniziative comuni che abbiamo realizzato sono tante e concrete. E tanti sono i progetti che abbiamo in cantiere per il 2020. Siamo davvero “compagni di viaggio” come ben esprime il Premio che le Fiamme Gialle hanno consegnato ad Athletica Vaticana giovedì scorso. Un riconoscimento di cui siamo davvero grati perché ci sentiamo realmente “compagni”, fianco a fianco, in un viaggio che continua. Athletica Vaticana è edificata dallo stile sobrio e solidale della comunità sportiva delle Fiamme Gialle. Insieme abbiamo pensato di ospitare a tavola le famiglie in difficoltà accolte in Vaticano nel Dispensario pediatrico “Santa Marta”. Già a Pasqua gli atleti gialloverdi erano venuti in Vaticano portando materiale scolastico e i tradizionali dolci. Ed è una testimonianza forte vedere atleti, medagliati olimpionici e mondiali, che si mettono a servizio con il sorriso. Questi campioni hanno cucinato, servito a tavola e, non è affatto scontato, sparecchiato e ripulito. Condividere la tavola significa condividere la vita. Gesù le cose più belle le ha fatte e dette attorno a una tavola. E’ diventato il nostro “compagno” – “cum panis” in latino – e ci insegna a condividere il pane tra di noi. Grazie alle Fiamme Gialle – dai comandanti agli atleti e a tutto il personale – per questa giornata che, attraverso la condivisione del pane, ci ha reso migliori riportandoci all’essenza del Natale. Esattamente con questo stile stiamo organizzando insieme – Fiamme Gialle e Athletica Vaticana – il Meeting internazionale “We Run Together” il 21 maggio 2020 nel Centro Sportivo di Castelporziano. Invitiamo tutti per una giornata di condivisione del “pane sportivo”.

Il Generale Flavio Aniello, Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, ha tenuto, da parte sua, ad esprimere il suo profondo compiacimento per l’iniziativa e per l’entusiastica partecipazione degli atleti e di tutto il personale del Centro Sportivo: “L’impegno della Guarda di Finanza non si esaurisce solo nella tutela dei contribuenti onesti contro evasori e accumulatori di patrimoni illeciti. È ormai diventato un nostro convinto obiettivo su tutto il territorio nazionale, quello di essere concretamente vicini alle persone in difficoltà offrendo loro vicinanza e aiuti materiali. In questo contesto, i militari-atleti hanno scelto di impegnarsi nuovamente con un contributo del tutto speciale: forti della loro indubbia riconoscibilità, saranno vicini ai più poveri per condividere con loro, in occasione delle Sante Festività, un toccante e sentito momento di convivialità, preparando personalmente e servendo un ricco pasto. Ne sono particolarmente orgoglioso, perché questo ed altri numerosi tasselli di solidarietà attiva assicurati durante tutto il 2019 dai Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle, contribuiscono a rafforzare un importante impegno nel sociale del nostro Corpo”.

(Il Faro on line)(foto@MarchittoFiammeGialle)