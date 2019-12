Il 19 dicembre il “Concerto di Natale” della Corale Polifonica Città di Anzio

Anzio – Come ogni anno, giovedì 19 dicembre, alle ore 18.30, la Corale Polifonica Città di Anzio, nel grande salone al piano terra di Villa Corsini Sarsina, sarà protagonista del Concerto di Natale.

L ‘evento, ad ingresso libero, rientra nel programma culturale natalizio messo a punto dall’Assessore, Laura Nolfi, in collaborazione con il Sindaco, Candido De Angelis e con l’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento di Anzio segue lo strepitoso successo della Corale al teatro Ariston di Sanremo, nel concerto evento “Atom Heart Mother”, insieme ai Pink Floyd Legend, riconosciuti come il gruppo italiano che rende in ogni spettacolo il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd.

Dopo i lunghi applausi e la standing ovation finale di Sanremo, per i perfetti vocalizzi nell’esecuzione di Atom Heart Mother Suite, di The wall, di Bring the boys back home e di Comfortable Numb, veri e propri punti di svolta nello straordinario percorso artistico di Roger Waters e dei Pink Floyd, giovedì 19 dicembre, la Corale Polifonica eseguirà un repertorio natalizio per augurare un felice Natale ed un positivo 2020 alla Città di Anzio.

“Con la Corale Polifonica e con l’instancabile Presidente, Tina Bellobono, sei anni fa, nell’ambito del conferimento della Cittadinanza Onoraria a Roger Waters, – afferma l’Assessore alla Cultura, Laura Nolfi – abbiamo avviato una straordinaria collaborazione istituzionale. Da Villa Sarsina, sede anche delle prove settimanali della Corale, è partito il viaggio artistico di un magnifico gruppo di cittadini protagonisti, nei teatri più prestigiosi d’Italia ed in Europa, di importanti performance canore. Ancora grazie per la loro passione e per il loro impegno nel promuovere la nostra Città”.

(Il Faro online)