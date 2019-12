Roma – Il Comitato Regionale Fipav Lazio ha assegnato il “Premio Milita” 2019 a Leandro De Sanctis, giornalista che nel corso di una lunga carriera ha seguito la pallavolo nazionale, regionale e territoriale per il Corriere dello Sport-Stadio. Il riconoscimento – istituito dal 2002 per ricordare la figura di Pietro Milita, giocatore, allenatore e dirigente federale che ha dato un contributo decisivo alla crescita della pallavolo laziale – è stato consegnato, insieme ai Premi Speciali e ai Premi Lazio, durante la conviviale di Natale che si è tenuta al Centro Logistico Guardia di Finanza di Roma.

Ai microfoni della presentatrice Simona Rolandi, giornalista Rai, De Sanctis ha esternato tutta la sua emozione: “Sono cresciuto professionalmente insieme alla pallavolo, a cui devo tantissimo. A partire dalla generazione dei fenomeni di Julio Velasco, ragazzi straordinari che consideravano i giornalisti al seguito come parte della loro squadra. Ricevere tutto questo affetto mi gratifica e al tempo stesso mi ricorda che gli anni passano, ma la passione per questo sport continua ad animare le generazioni. Grazie di cuore”.

Foto 3 di 3





Mauro Danti ha ottenuto il “Premio Lazio” per lo straordinario percorso umano e dirigenziale a servizio della pallavolo di Sabaudia e dell’intero territorio pontino e regionale. Due i Premi Speciali, assegnati dalla giuria presieduta dal vice direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi. Il primo a Giovanni Gualtieri dell’ufficio campionati nazionali Fipav, che ha coronato una carriera iniziata da giocatore e proseguita da arbitro, fino a divenire dirigente e punto di riferimento per tutte le società italiane. Il suo nome è stato accolto dalla platea con una standing ovation. Il secondo è stato assegnato a Vincenzo Fanizza, allenatore che in estate si è laureato campione del mondo con la Nazionale Under 19. Un risultato storico quello dell’Italia di Fanizza (che non ha potuto ritirare il premio per un impegno improvviso), a conferma dello stato di salute del movimento azzurro. In occasione dei dieci anni dalla scomparsa dell’indimenticato presidente del CP Roma, Franco Favretto, l’associazione che ne porta il nome – e ne tramanda il ricordo – ha istituito un premio, consegnato a Maria Grazia Dascola, patron della Pol. Talete “per aver sempre agito ispirandosi ai valori etici e di solidarietà che furono il cardine dell’attività meritoria di Franco”. A consegnarlo il numero uno della FIPAV Roma, Claudio Martinelli, e il presidente dell’Associazione per Franco Favretto, Alessandro Fidotti.

“Il Premio Milita diventa oggi maggiorenne – ha dichiarato Andrea Burlandi, presidente Fipav Lazio – e ogni anno che passa il ricordo di Pietro si rafforza e diventa una luce che ognuno di noi, facendosi ispirare, segue con passione. Lavoriamo ogni giorno sul territorio affinché la Pallavolo Laziale sia un modello di riferimento per i giovani e un’eccellenza dal punto di vista sportivo, sociale e culturale. La statura morale delle persone che oggi ricevono questi premi lo dimostra”. Tra i presenti il direttore eventi della FIPAV Lazio Luciano Cecchi, i presidenti dei Comitati Territoriali Martinelli (Roma), Romano (Latina), Mantua (Frosinone) e Centini (Viterbo), i Consiglieri della FIPAV Lazio, Roberto Tavani della Regione Lazio, il generale della Guardia di Finanza Parrinello, comandante del gruppo sportivo e vice presidente Fidal, i rappresentanti del MIUR, i partner Acea, Istituto per il Credito Sportivo, Crai e Sds Fisiocenter, gli staff tecnici del CQR Lazio, oltre a tanti dirigenti delle società del territorio.

L’ALBO D’ORO DEL PREMIO MILITA

Edizione 2002: Manuela Leggeri, Mauro Petetta, Roberto Santilli, Paolo Porcari, Roberto Vannicelli

Premio Speciale: Luciano Cecchi

Edizione 2003: Luca Cristofani, Mario Barbiero

Premio speciale: Giampaolo Montali

Premi Lazio: Massimo Dagioni, Paola Croce, Silvano Valeriani

Edizione 2004: Lucilla Perrotta

Premio speciale: Maurizio Conti e Stefano Cesare

Edizione 2005: Gian Paolo Montali, Giovanni Malagò

Premio speciale: Rosalba Randazzo

Premio Lazio: Antonio De Paola, Francesco Giontella

Edizione 2006: Massimo Mezzaroma, Giordano Mattera

Premio speciale: Aldo Chiurchiù

Edizione 2007: Roberto Rondoni

Premio speciale: Paola Croce, Francesco Giontella

Edizione 2008: Francesco Giontella, Bruno Morganti

Premio speciale: Luca Tomassi, Pietro Conti

Edizione 2009: Massimo Barbolini

Premio Speciale – Bruno Morace

Premio Speciale – Gianrio Falivene

Premio Lazio Giovani: Debora Allegretti, M.Roma Volley, Globo Sora

Edizione 2010: Ivan Zaytsev

Premi speciali: Silvia Fanella, Barbara Campanari

Premio Lazio: Floro Bocci

Edizione 2011: Ilaria Maruotti

Premi speciali: Gino Giannetti, Gabriele Maruotti, Giulio Sabbi

Premio Lazio: Mauro Scimia

Edizione 2012: Daniele Lupo

Premi speciali: Daniele Tailli, Andrea Mattei

Premio Lazio: Lodovica Langellotti

Edizione 2013: Salvatore Rossini

Premi speciali: Daniela Gattelli

Premio Lazio: Valerio Angelini

Edizione 2014: Luca Cristofani

Premi Speciali: Marco Bonitta, Paolo Tofoli, Adriano Paolucci

Premio Lazio: Lidia Calò

Edizione 2015: Mario Barbiero

Premi Lazio: Giulia Mancini e Claudia Provaroni

Premio speciale: Riccardo Di Lauro

Edizione 2016: Carlo Magri

Premio Lazio: Paolo Zeppilli

Edizione 2017: Bruno Morganti

Premio Lazio: Ferdinando Poscente e Giuseppino Brunetti

Premio speciale: Fabio Camilli e Matteo Cavagnini

Edizione 2018: Simonetta Avalle

Premio Lazio: Pino Rossi e Junior Volley Civita Castellana

Premio speciale: Volleyrò Casal de’ Pazzi e Fonte Roma Eur

Premio speciale alla carriera: Enzo D’Arcangelo

Edizione 2019: Leandro De Sanctis

Premio Lazio: Mauro Danti

Premio Speciale: Vincenzo Fanizza e Giovanni Gualtieri

Premio dell’Associazione Franco Favretto: Maria Grazia Dascola

(Il Faro on line)