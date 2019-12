Meteo – Lento avvicinamento di una depressione afro-mediterranea all’Italia, qualche pioggia in arrivo anche al Centro-Sud ma temperature superiori alle medie.

Situazione meteo Italia tra mercoledì e giovedì

SITUAZIONE. Una depressione mediterranea pilota un fronte responsabile di un martedì nuvoloso al Nord, mentre innesca un richiamo di correnti di Scirocco che favoriscono clima mite al Centro-Sud e tempo più soleggiato. Nel corso della settimana avanzerà a fatica verso est, ostacolata dall’alta pressione balcanica che riuscirà contemporaneamente ad indebolirla, ma avrà la spinta sufficiente per attraversare la Stivale e distribuire giovedì qualche pioggia anche al Centro-Sud, oltre ad un parziale ridimensionamento delle temperature che si manterranno comunque su valori superiori alle medie del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni:

METEO MERCOLEDÌ. Il minimo mediterraneo avanzerà lentamente verso est dirigendosi dall’entroterra algerino in prossimità delle isole maggiori. Da quella posizione nubi e piogge riusciranno a coinvolgere entrambe sia Sardegna che Sicilia e bassa Calabri ionica, conquistando sul finire della giornata anche le regioni centro meridionali tirreniche, fino a quel momento in condizioni di stabilità con cieli solo offuscati da strati alti. In questo contesto le regioni settentrionali continueranno a vedere nubi e qualche locale pioggia, specie al Nordovest, con neve solo dai 1500/1800m, mentre il sole riuscirà ad interessare gran parte delle regioni adriatiche, seppur alternato a qualche nube innocua. Il clima continuerà a mantenersi molto mite con valori superiori alle medie stagionali, seppur in lieve calo al Centro-Sud.

METEO GIOVEDÌ. Il minimo, ancora più indebolito, risalirà verso nordest spingendosi sull’Italia peninsulare che attraverserà in giornata. In questo contesto nubi e piogge coinvolgeranno in modo sparso il Nord, con spruzzate di neve sulle Alpi dai 1500/1700m. Al Centro-Sud coinvolte dalle piogge soprattutto le regioni tirreniche, ma qualche sconfinamento potrà interessare il versante adriatico, specie la Puglia. Le temperature saranno in lieve calo.

TENDENZA DA VENERDÌ. Transita una perturbazione atlantica più organizzata con maltempo su buona parte del Nord, neve sulle Alpi e piogge in estensione alle regioni centro-settentrionali tirreniche.

Previsione meteo Lazio

Peggiora in nottata a partire dal Lazio con piogge in risalita verso Nord/Nordest

MERCOLEDI’: giornata grigia e mite sulle regioni centrali tirreniche, con piovaschi isolati sui rilievi del basso Lazio al mattino. In serata, una perturbazione, associata ad una profonda saccatura attiva sul Mediterraneo occidentale, risale lentamente dal Tirreno verso il Lazio portando nottetempo deboli piogge sulle aree occidentali e costiere della regione. Nella tarda notte, le piogge, seppur di debole intensità tenderanno ad interessare il Lazio più interno, la bassa Toscana e localmente il ternano. Temperature con poche variazione, su valori molto miti sia nelle minime che nelle massime. Venti moderati di Scirocco con rinforzi lungo la costa, correnti tese dai quadranti meridionali in quota. Mari molto mossi. Vi invitiamo pertanto a rimanere aggiornati.

Commento del previsore Lazio

Nubi in transito con deboli fenomeni su alta Toscana, peggiora mercoledì notte dal Lazio, giovedì variabile, venerdì nuova forte perturbazione. Temperature in rialzo

Condizioni generalmente nuvolose sulle centrali tirreniche , in attesa di un peggioramento progressivo da mercoledì sera.

Giovedì generale variabilità dal pomeriggio, mentre al mattino insistono ancora dei fenomeni sulle tirreniche, in attesa però di un forte peggioramento nel corso di venerdì, con rovesci e temporali; piogge forti attese su alta Toscana. Temperature in graduale rialzo, su valori decisamente superiori alla media del periodo, attese punte di 17-18°C sulla Maremma, sui litorali e primo entroterra del Lazio.