Natale a Terracina, ecco tutti gli appuntamenti

Terracina – Anche quest’anno Terracina presenta un ricco calendario di eventi per Natale: si confermano alcuni degli appuntamenti già presenti lo scorso anno e che hanno riscosso grande successo, in particolare il Presepe di Sabbia presso la Spiaggia di Levante e la Pista di Ghiaccio in piazza Mazzini, riproposti in versione aggiornata, entrambi più grandi e, per quanto riguarda il Presepe di Sabbia, con un soggetto tutto nuovo.

Nel Centro Storico Alto tornerà il Presepe Vivente che per tre giorni popolerà i vicoli medievali di “Terracina Alta”. Sempre il Centro Storico Alto si sperimenterà un nuovo e coinvolgente spettacolo di giocolieri e danza a led che immergerà gli spettatori in una dimensione onirica, senza tempo, sospesa tra passato e futuro.

A piazza Garibaldi fino al 24 ci sarà il tradizionale mercatino dell’artigianato ed il 28 dicembre l’esibizione di un coro gospel. Infine, nella sala Dante Alighieri, l’associazione Amici dell’Arte ha curato la Mostra dei Presepi.

L’assessore alla Cultura Barbara Cerilli, il consigliere delegato ai Grandi Eventi Sara Norcia e il consigliere delegato al Centro Storico Andrea Bennato esprimono soddisfazione per il calendario delle iniziative di queste Feste Natalizie 2019 che testimoniano l’impegno dell’Amministrazione per la redazione di un programma di qualità.

(Il Faro on line)