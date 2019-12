Nel centro storico di Tarquinia il concerto itinerante del coro dell’Ic “Ettore Sacconi”

Tarquinia – Il coro dell’Ic “Ettore Sacconi” pronto ad animare vie e piazze del centro storico di Tarquinia. Lo farà il 19 dicembre, dalle 18 alle 20, con i tradizionali canti natalizi delle “pastorelle”.

“Il coro della scuola nasce nel 2014, quando sono ritornata a insegnare qui – afferma la docente Annamaria Paolucci, ideatrice dell’iniziativa -. Quest’anno ho pensato di riproporre con il coro le ‘pastorelle’, brani natalizi a più voci che eseguiremo per fare gli auguri di Natale alla cittadinanza”.

Il coro dell’Ic “Ettore Sacconi” è composto da 30 studenti delle medie e partecipa a molti eventi. Dal concerto di Natale al saggio di fine anno scolastico, fino al Concorso musicale internazionale città di Tarquinia. Il 19 dicembre, 15 bambini di quinta elementare si uniranno al coro.

“A dirigerlo con me anche la professoressa Maria Laura Santi – prosegue la docente Paolucci -. L’accompagnamento musicale alla chitarra è di suor Claudia Percussi. Durante l’itinerario saremo seguiti dalle insegnanti Fabiana Uras e Maria Rita Esposito.

Il mio augurio è che ci siano tante persone ad ascoltare gli studenti, perché meritano veramente di essere sentiti e applauditi. Ringrazio la dirigenza scolastica per aver accolto questo progetto musicale”. Appuntamento quindi giovedì alle 18, in via Umberto I, al chiostro San Marco.

Da qui il coro andrà in piazza Cavour e in piazza Duomo. Si sposterà poi all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Giuseppe Garibaldi, in piazza Giacomo Matteotti, davanti al palazzo comunale. Infine, sarà a piazza San Giovanni e in via Umberto I, difronte a palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”.

