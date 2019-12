Valiani: “La Buona Politica per il Territorio, a Latina l’onorevole Andrea Crippa”

Latina – La Buona Politica per il Territorio, è questo il tema dell’incontro pubblico organizzato dalla Lega di Latina con la presenza illustre del Vicesegretario Federale, l’onorevole Andrea Crippa e i vertici locali e regionali del partito di Matteo Salvini.

L’appuntamento è fissato nel giorno del Natale di Latina presso l’Hotel Europa, in via Emanuele Filiberto alle ore 18,30. Oltre all’Onorevole Crippa interverranno per un saluto i consiglieri Comunali Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta, il Coordinatore Provinciale Silviano Di Pinto, quello Comunale, Armando Valiani, e il Coordinatore provinciale dei Giovani della Lega, Marco Maestri.

Subito dopo prenderanno la parola il Capogruppo alla Regione Lazio, Angelo Tripodi, l’Onorevole Claudio Durigon Coordinatore Provinciale della Lega a Roma, l’Onorevole Matteo Adinolfi Europarlamentare della Lega e il Coordinatore Regionale e vice Capogruppo alla Camera dei Deputati, l’Onorevole Francesco Zicchieri che introdurranno l’intervento del vicesegretario Federale della Lega, l’Onorevole Andrea Crippa.

Un appuntamento importante per il partito di Salvini a Latina, come sottolinea il coordinatore comunale della Lega, Armando Valiani.

“Siamo felici di accogliere a Latina – spiega Valiani –i vertici della Lega, sia nazionale con il vice segretario federale Onorevole Crippa, sia i vertici politici locali e regionali che tutti noi conosciamo bene e apprezziamo per la loro azione politica a sostegno del nostro territorio come l’onorevole Durigon, l’onorevole Adinolfi, il capogruppo alla Regione Lazio Tripodi, il Coordinatore Provinciale Di Pinto e il Coordinatore Regionale Onorevole Francesco Zicchieri.

L’obiettivo di questo nostro incontro, in una data simbolica come il Natale di Latina con il suo 87esimo Compleanno, è quello di portare la Buona Politica sul territorio, tra la gente e per la gente.

Siamo stanchi di un’amministrazione sorda e incapace e di un sindaco come Coletta sempre più distante dalla gente. Chi oggi ci amministra sotto le insegne di Lbc non capisce le problematiche della nostra comunità, dal turismo alle infrastrutture, passando per la sanità, il diritto alla salute dei cittadini, la tutela della costa e dell’ambiente, le politiche per lo sviluppo e per il lavoro dei nostri figli.

Tutti temi che invece nei comuni e nelle regioni dove governa la Lega sono veri punti di eccellenza per quei territori. Ecco ci auguriamo che questo incontro possa segnare un primo momento di confronto con i cittadini e con i nostri rappresentanti istituzionali per provare a disegnare insieme la Latina del futuro costruita con la Politica del Buonsenso e con l’ascolto delle persone e dei loro problemi quotidiani”.