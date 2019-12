1000 burpess of the heart, il 28 dicembre l’evento al Pala Di Fiore

Ostia – Si riempirà di appassionati di fitness il Pala Di Fiore. A pochi giorni da Capodanno si svolgerà un evento di burpees. Il nuovo esercizio fisico che sta spopolando nelle palestre italiane ingloba diverse specialità, votate alla forma psico – fisica della persona.

Squat, jump, push e salti. Alcuni degli esercizi che lo caratterizzano. E’ nato negli Stati Uniti con l’obiettivo di preparare le reclute americane. Ed è praticato da più di 80 anni. Arriva in Italia allora il “burpees”.

“1000 burpess of the heart” è il nome del’evento di Ostia che si svolgerà il 28 dicembre nel palazzetto lidense, a pochi metri dal Canale dei Pescatori. Una location sportiva e suggestiva dove la manifestazione mostrerà la prima classe, aperta a tutti i livelli.

Insieme a 4 allenatori, ci saranno i team sul parquet del Pala Di Fiore. Le squadre saranno composte da 2 persone ciascuna che si sfideranno nell’eseguire 1000 burpess con un time cap di un’ora e mezza. Saranno previste delle sottocategorie: 500 burpess, 200 burpess e 100 burpess.

Come riportano gli organizzatori non saranno presenti giudici di gara. Ogni team verrà fornito della propria score card, attraverso cui provvederà in piena autonomia a segnare il tempo finale di gara e a rispettare gli standard di movimento. Un evento di esperti e amanti di burpess allora. Lo porterà il Centro Nazionale Sportivo Libertas ad Ostia, grazie a Denny Tazza e Stefano Capobianchi. Il primo di essi fa parte del mondo del burpees dal 2011. E’ un coach esperto della disciplina ed è anche un atleta della stessa.

Un pomeriggio intenso di fitness e allenamento “militare”. Dalle 14,30 si apriranno le gare. E la prima classe si svolgerà fino alle 15,30. Dalle 16 si darà il via alla competizione per i team partecipanti. Al termine della manifestazione tutti i partecipanti riceveranno una simbolica premiazione: “Lo faranno grazie ai nostri sponsor”. Sottolineano gli organizzatori.

Non solo fitness però. Sotto le feste natalizie ogni evento assume un ruolo speciale. E il burpess del Pala Di Fiore sarà un veicolo di solidarietà. Il ricavato delle iscrizioni totali andrà alla onlus “Storici Ideali” che collabora con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il costo dell’iscrizione stessa è pari a 15 euro. Offerta minima: “Sarebbe bello se il nome “crossfit” potesse essere accostato ad eventi di natura solidale, con l’unico scopo di fare del bene al prossimo – indica il comunicato diffuso dagli organizzatori – la vera vittoria di tutti”.

(Il Faro on line)