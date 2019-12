Capitan Buzzelli: “Con Palmi ottime risposte anche dalla panchina”

Viterbo – Buone nuove in casa Maury’s Com Cavi Tuscania. La vittoria ai vantaggi di sabato scorso con Golem Palmi non solo è servita a riportare la squadra al secondo posto, seppur in coabitazione con Menghi Macerata, ma ha anche evidenziato degli ottimi segnali positivi che lasciano ben sperare per il resto del campionato.

“A Reggio Calabria abbiamo ottenuto una vittoria importantissima -è il commento di capitan Pierlorenzo Buzzelli – primo perché venivamo dal turno di riposo e non è mai semplice, secondo perché che Palmi fino a quel momento era riuscita a fare punti contro tutte le migliori squadre del girone e questo la rendeva già di per sé una partita difficile. Noi siamo stati bravi a sfruttare i loro punti deboli e anche dalla nostra panchina abbiamo avuto delle ottime risposte: questo fa sicuramente piacere perché aumenta il valore della nostra squadra”.

Buzzelli entusiasta ha parlato del secondo posto e dell’obiettivo della stagione ordierna:”Sì, con la vittoria di sabato siamo tornati al secondo posto che cercheremo di difendere con le unghie e con i denti già da domenica prossima quando affronteremo al PalaMalè Ottaviano, squadra di Napoli che ambisce alle prime posizioni. Il nostro obiettivo non cambia, noi come dice il nostro coach, dovremo affrontare tutte le squadre con il coltello fra i denti e restare stabilmente tra le prime quattro. Vogliamo assolutamente qualificarci ai play off che si giocheranno a partire da fine marzo, inizio aprile”.

(Il Faro on line)