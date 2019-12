Furto d’identità a Vitinia, arrestato un 41enne moldavo

Ostia – Nel corso dei molteplici servizi organizzati dai Carabinieri del Gruppo di Ostia, sono state arrestate due persone, identificate altre 135, controllati 63 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

Nel corso di uno di questi controlli, i Carabinieri hanno fermato a Vitinia un 41enne di origine moldava ma residente in quel centro. L’uomo al momento del controllo ha consegnato ai Carabinieri una patente di guida romena e, a seguito di richiesta dei militari, due carte di identità, la prima romena e la seconda rilasciata dal Comune di Mirano (VE). Insospettiti dall’atteggiamento del fermato, i Carabinieri hanno sottoposto i documenti ad un approfondito controllo, riuscendo ad accertare che l’uomo li aveva contraffatti e che gli stessi riportavano le generalità di un’altra persona. Il malfattore è così finito in manette ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida, mentre i documenti da lui esibiti sono stati immediatamente sequestrati.

I Carabinieri di Ostia, al termine di un’approfondita attività investigativa, hanno inoltre rintracciato ed arrestato un pericoloso pregiudicato di Acilia. L’uomo, un 57enne del posto, è stato individuato quale responsabile di un tentativo di estorsione perpetrato alcune settimane prima in danno di un noto esercizio di ristorazione di quel centro. Il malfattore, nei cui confronti il magistrato – condividendo le risultanze investigative degli uomini dell’Arma – ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, è stato ristretto presso la casa circondariale Rebibbia di Roma.

(Il Faro online)