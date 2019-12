La Lega sud pontino bussa alla Regione: “Zingaretti si attivi per risolvere le esondazioni del Rio Capo d’Acqua”

Formia, Minturno e Spigno Saturnia – Dopo il consiglio provinciale congiunto (Leggi qui), anche la Lega, nelle persone di Domenico Villani – capogruppo del partito in provincia pontina – e di Antonio Di Rocco – capogruppo leghista al Comune di Formia – è intervenuta sulle esondazioni del Rio Capo d’Acqua/ Santa Croce, bussando alle porte della Regione.

“La Regione Lazio – fanno sapere, infatti, i due capogruppo-, in qualità di ente competente, si attivi per risolvere le esondazioni di rio Santa Croce e rio capo d’acqua, che affliggono non solo i cittadini e le imprese del Comune di Minturno ma anche di Formia e di Spigno Saturnia”.

Villani e Di Rocco hanno poi espresso soddisfazione per l’approvazione di un ordine del giorno che chiede alla Regione di ripartire dallo studio per la sistemazione idraulico ambientale di Rio Santa croce e di Rio capo d’acqua redatto dal Consorzio di Bonifica del Sud Pontino.

”Al di là delle appartenenze politiche, la Lega si farà trovare sempre compatta e propensa ad una soluzione definitiva per risolvere i gravi problemi quotidiani e non che affliggono i cittadini. Ora la partita più difficile si giocherà in Regione Lazio, con la speranza che si trovino le risorse necessarie per realizzare un intervento risolutivo.

Sarebbe – conclude la nota – un segnale concreto per la provincia di Latina e, in particolare, per il sud pontino, che non rientrano più nell’agenda politica della Giunta regionale dal 2013 ad oggi”.

(Il Faro on line)