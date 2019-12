Lo aiuta dopo un incidente ma lo uccide per sbaglio investendolo col camion

Venezia – Drammatico incidente in provincia di Venezia. Alle 4:45 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Fausta, ad Eraclea, dove un automobilista è morto investito da un camion il cui conducente si era fermato a soccorrerlo per un precedente incidente.

Un uomo alla guida di una Fiat Punto era finito fuori strada, contro un albero, ma era riuscito ad uscire dall’auto. L’autista di un mezzo per l’igiene ambientale si era fermato per sincerarsi della situazione, dare l’allarme e soccorrerlo.

Quando è ripartito ha sentito un rumore: dopo essere sceso a controllare, si accorto di aver investito l’uomo. Nonostante i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del 35enne.

(Il Faro online)