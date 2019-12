Natale a Fondi, ecco il programma degli appuntamenti

Fondi – Al Natale manca sempre meno e anche Fondi si prepara ad accogliere questa festività con una serie di appuntamenti.

I prossimi appuntamenti del “Natale delle Meraviglie” a Fondi prevedono per oggi, alle 20.00 presso il Centro Multimediale Dan Danino di Sarra, il Saggio di Natale del Professional Dance Studio Fondi.

Alle 20.30, nella Chiesa di S. Maria – Santuario Madonna del Cielo, l’appuntamento è con “Natale insieme”, il concerto dell’Orchestra Interscolastica dell’Istituto Comprensivo Garibaldi.

Venerdì 20, alle ore 18.30, presso l’Auditorium Banca Popolare di Fondi, l’Associazione Fondi Turismo presenta il “Concerto di Natale”, con l’esibizione del trio composto da Davide Alogna (violino), Matteo Cossu (violino) e Gabriele Pezone (pianoforte).

Poi, il Centro Multimediale Dan Danino di Sarra ospiterà, sempre venerdì, alle 20.30 lo Spettacolo di danza organizzato dall’Associazione Telethon.

Prosegue inoltre l’appuntamento con “Magichristmas”, l’iniziativa promossa dalla Cooperativa Astrolabio presso il Centro Magicabula di Piazza Cesare Beccaria che prevede giochi per bambini, laboratori didattici e creativi, tombola di Natale, proiezioni di film, l’Ufficio postale di Babbo Natale, giochi di squadra e la lotteria della Befana. Le prossime date sono Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre dalle 17.00 alle 20.00.

Tutti gli appuntamenti del “Natale delle Meraviglie”, previsti fino all’11 Gennaio 2020, sono consultabili sulla brochure distribuita in versione cartacea negli esercizi cittadini e scaricabile digitalmente dal sito www.comunedifondi.it in doppia versione (per visualizzazione PC e ottimizzata per smartphone).

La brochure include anche i giorni e gli orari di visita dei siti storici, culturali e architettonici cittadini: il Castello Caetani con l’annesso Museo Civico, il Palazzo Caetani, il Museo Ebraico e il chiostro del complesso conventuale di San Domenico, dove è allestito il Presepe artistico all’aperto.

Gli eventi sono promossi dal Comune di Fondi con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Latina e Banca Popolare di Fondi, con il patrocinio e in collaborazione con Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Associazione Pro Loco Fondi e Consorzio d’Impresa Fondipiù e in sinergia con le associazioni cittadine.

(Il Faro on line)