Meteo Italia: il fronte atteso tra venerdì e sabato

Prima intensa perturbazione venerdì, secondo impulso sabato.

SITUAZIONE. Dopo il passaggio della perturbazione mediterranea di giovedì il flusso perturbato atlantico tornerà a far visita alle latitudini mediterranee con un intenso sistema frontale responsabile di un netto peggioramento venerdì a partire dal Nordovest. I fenomeni si estenderanno rapidamente a Triveneto e regioni tirreniche, mentre a brevissima distanza seguirà un secondo intenso fronte sabato che dalla Sardegna punterà le regioni centro-meridionali a partire da quelle tirreniche. Ma vediamo maggiori dettagli:

METEO VENERDÌ. Al Nord maltempo sin dalle prime ore al Nordovest con piogge e rovesci anche forti, specie su Liguria, alto Piemonte ed est Valle d’Aosta, in estensione ad ovest Emilia, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli VG. Fenomeni più deboli altrove, anche assenti sulla Romagna. In serata fenomeni in attenuazione su estremo Nordovest. Neve abbondante sulle Alpi occidentali dai 1200/1500m, a quote superiori sulle Dolomiti. Al Centro nubi i aumento sulle tirreniche con piogge e rovesci a partire dalla Toscana in estensione a Lazio ed entro sera alle interne adriatiche. Asciutto sulle coste adriatiche con maggiori schiarite. Peggiora i Sardegna con piogge dal pomeriggio. Al Sud qualche pioggia al mattino su Campania e alta Calabria tirrenica, in miglioramento dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, ma la sera qualche pioggia di nuovo in Campania, in estensione alle restanti zone tirreniche. Temperature in calo al Nord, Venti che diverranno molto forti da sud-sudovest, da sudest sull’Adriatico.

METEO SABATO. Ancora qualche fenomeno al Nord su Levante Ligure e Alpi orientali con neve dai 1300m, ma fenomeni in esaurimento. Maltempo anche intenso sulle regioni centro-meridionali tirreniche, specie tra Lazio e Campania, con rovesci, temporali e fenomeni in sconfinamento ai versanti adriatici e ionici ma in forma più attenuata. Neve sull’Appennino settentrionale dai 1500m. Instabile sulle isole maggiori, ma migliora in giornata. Temperature in calo. Venti forti sudoccidentali. Acqua alta nelle prime ore della giornata sulla Laguna Veneta. Clicca qui per la tendenza per Natale.

Previsioni meteo Lazio

Perturbato specie su basso Lazio, anche con temporali, piogge attenuate altrove

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Una perturbazione decisamente insidiosa transita dalla Sardegna meridionale verso i Balcani determinando marcata instabilità specie sul basso Lazio. Piogge generalmente deboli e disorganizzate tra alto Lazio, Umbria e Toscana, mentre sul Lazio meridionale noteremo fenomeni moderati/forti anche a carattere temporalesco. In nottata una nuova perturbazione atlantica raggiunge l’alta Toscana con piogge deboli ma continue su Lunigiana e Apuane. Temperature in lieve calo, specialmente in quota, ma pur sempre superiori alle medie stagionali.Venti che tenderanno a disporsi nuovamente dai quadranti meridionali nel corso della giornata, in graduale rinforzo in quota, in mare aperto e sui litorali, in serata. Mari mossi.

Commento del previsore lazio

Condizioni generalmente nuvolose sulle centrali tirreniche , in attesa di un peggioramento progressivo da mercoledì notte. Giovedì deboli fenomeni su Toscana e Umbria, forti anche a carattere temporalesco sul basso Lazio.

Un forte peggioramento nel corso di venerdì, con rovesci sulle tirreniche; forti piogge anche a carattere temporalesco sono attese sull’alta Toscana con accumuli abbondanti sui crinali. Migliora definitivamente da domenica mattina. Temperature in graduale rialzo, su valori decisamente superiori alla media del periodo, attese punte di 17-18°C sulla Maremma, sui litorali e primo entroterra del Lazio.