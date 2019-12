Pomezia, al via i lavori sulla rete idrica in località Macchiozza

Pomezia – Partiti i lavori di realizzazione della rete idrica potabile in località Macchiozza. L’intervento, del valore complessivo di circa 200mila euro, vedrà la realizzazione di condotte idriche della lunghezza complessiva di circa 1,5 km. Le vie interessate sono:

• Via S. Rita da Cascia

• Via San Giovanni Bosco

• Via S. Michele Arcangelo

• Via Santa Maria Goretti

• Via S. Andrea Apostolo

“Un intervento importante – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – finanziato interamente da Acea, che consentirà ai residenti della zona di poter usufruire del servizio idrico. I lavori, partiti questa settimana, verranno conclusi, salvo imprevisti, tra fine gennaio e inizio febbraio 2020”.

“Prosegue il nostro impegno per l’estensione della rete idrica su tutto il territorio – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – L’intervento in località Macchiozza va ad aggiungersi a quelli già in corso per la torre piezometrica di via dei Castelli Romani e Torvaianica Alta. È di pochi giorni fa anche l’annuncio di un nuovo importante lavoro: il progetto di estensione della rete idrica e fognaria nei quartieri Monachelle e Bravetti, già programmato per la prossima primavera. Stiamo lavorando fianco a fianco con Acea per garantire l’utilizzo di un servizio primario, quale l’acqua pubblica, e cercare di attivare quanto prima uno sportello consumatori nella nostra Città”.

