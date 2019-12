Riapre l’Ice park di Terracina

Terracina – L’Ice Park di Terracina allestito in Piazza Mazzini, rimasto chiuso in questi giorni, ha riaperto regolarmente i battenti e rimarrà aperto per tutte le festività natalizie.

La pista fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale sarà dunque, come previsto, un luogo di aggregazione e divertimento per cittadini e turisti. L’Ice Park di Terracina rimarrà in funzione fino al 6 gennaio.

(Il Faro online)