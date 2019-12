Arriva il Christmas Party Primatour 2019 all’EXE Roma Eur

Roma – Sarà il quartiere Eur a Roma lo scenario del CHRISTMAS PARTY PRIMATOUR 2019. “Abbiamo scelto il quartiere più giovane di Roma, perché nella nostra attività ci rivolgiamo ai giovani, nello sport e nella scuola”, questo il commento di Lino Pirro patron di Primatour.

Il Tour Operator Primatour Italia durante la serata spettacolo, avrà il piacere di augurare un Buon Natale a tutti i suoi clienti, fornitori, collaboratori e amici per festeggiare insieme i prestigiosi traguardi lavorativi raggiunti nell’ultimo anno. Leader affermato nel settore del turismo scolastico si sta confermando ormai punto di riferimento nazionale per le scuole, mantenendo lo spirito familiare interno all’organizzazione ma garantendo ai suoi clienti la professionalità ed intraprendenza del suo modus operandi.

Grazie alle molteplici partnership strette e consolidate nel corso degli anni, la Primatour ha visto crescere il suo brand anche a livello internazionale potendo contare sul supporto delle più importanti compagnie aeree come la Vueling Airlines che sarà sponsor della serata. Come non fare menzione inoltre alla collaborazione con la società di formazione Cieffe Consulting (altro sponsor dell’evento), a cui la Primatour ha affidato il proprio destino di crescita personale e professionale. Ultimo, ma non per importanza, è la nascita nel 2017 dell’ACSD SPORTEDUCA, società nata con l’obbiettivo di gestire i contenuti didattici dei progetti di Primatour rivolti alla scuole; la stessa società ha firmato anche un Protocollo d’Intesa con il MIUR USR LAZIO.

La location dell’evento sarà l’EXE di Roma Eur, ormai punto di riferimento degli ultimi anni per i propri eventi, dove vedrà come al solito numerosi ospiti tra cui docenti, Dirigenti Scolastici, collaboratori, imprenditori, personalità dell’imprenditoria e dello spettacolo e della Politica.

La serata patrocinata da enti ed istituzioni di Roma Capitale vedrà anche la consegna di riconoscimenti ai manager della società, al mondo della scuola, dello sport, ma anche a tanti collaboratori di una giovane realtà imprenditoriale, che ogni anno cresce nel turismo senza dimenticare l’importanza di sostenere il territorio tra scuola, sport e solidarietà.

