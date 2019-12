Bilancio, Chierchia: “Per i parchi del territorio era già previsto 1 milione di euro”

Fiumicino – “L’emendamento del consigliere Severini per la manutenzione del parco di Passoscuro era sbagliato prima di tutto dal punto di vista tecnico”. Lo dichiara il consigliere della Lista Civica Zingaretti e presidente della Commissione Ambiente, parchi, verde pubblico e privato Massimo Chierchia.

“La proposta era, infatti, di prelevare fondi da un finanziamento ministeriale destinato alle opere per la raccolta delle acque meteoriche per la manutenzione del parco – spiega Chierchia -. Una cosa tecnicamente impossibile che, per altro, comporterebbe delle sanzioni”.

“Ma c’è di più – aggiunge il presidente -: tra il 2020 e il 2021 sono già previsti interventi per 1 milione di euro proprio sui parchi, cosa di cui abbiamo anche parlato durante le sedute di commissione”.

“Capiamo il gusto di fare opposizione – conclude -, ma farlo con proposte completamente campate in aria è solo una perdita di tempo”.

(Il Faro online)