Bilancio, Mancino: “Stanziati tanti fondi per le attività dei giovani”

Fiumicino – “L’onestà intellettuale non dovrebbe mai mancare in chi fa politica, a prescindere che sia maggioranza od opposizione”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio Marzia Mancino in risposta ad un intervento del consigliere Costa (Fdi) durante il Consiglio Comunale sul bilancio in corso in queste ore.

“Polemizzare sull’attenzione che questa amministrazione riserverebbe ai giovani guardando un solo capitolo di spesa del bilancio significa non avere una visione di insieme – prosegue l’assessora -. È vero che alla voce “politiche giovanili” si legge “2000 euro”, ma è altrettanto vero che abbiamo previsto, ad esempio, 10 mila euro di borse di studio per le scuole medie, 30 mila euro per interventi di formazione e didattici nelle scuole del territorio, 18 mila euro per manifestazioni sportive, 138 mila euro per la cultura e potrei continuare a lungo”.

“Si tratta di voci di spesa in cui rientrano a pieno titolo e senza alcun dubbio le esigenze delle nostre cittadine e dei nostri cittadini più giovani – conclude Mancino -: basta volere leggere i documenti per intero”.

(Il Faro online)