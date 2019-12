Eleonora Giorgi premiata al Coni alla festa delle Fiamme Azzurre

View this post on Instagram

Oggi a Roma con la famiglia Fiamme Azzurre 💙💙💙 Grazie per avermi premiata.🏆 🎉 #fiammeazzurre 💙🔥 #poliziapenitenziaria PS GRAZIE per tutti i messaggi che mi avete scritto ieri, vi sono grata per il sostegno ❤🙏