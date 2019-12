Estese le concessioni demaniali marittime a Santa Marinella

Santa Marinella – Approvata con deliberazione di giunta comunale n. 237 del 16-12-2019 l’estensione delle concessioni demaniali in attuazione della Legge 30 dicembre 2018 n.145 . Un atto importantissimo che consente agli imprenditori del settore balneare di poter effettuare, finalmente investimenti nelle loro attività.

Ricordiamo che le concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa ( stabilimenti, chioschi, spiagge attrezzate) venivano rinnovate con durata di circa 6 anni. Un lasso di tempo così breve non ha di certo favorito quegli imprenditori che volevano investire nel rinnovo delle loro attività. Nessun istituto di credito avrebbe concesso mutui e finanziamenti per attività di così breve durata.

L’amministrazione Comunale di Santa Marinella, avvalendosi della legge n.145 del 30 dicembre 2018 rinnova le concessioni demaniali sino al 2033.

“Il litorale cambia volto – afferma il primo cittadino Tidei – con un rinnovo a scadenza 2033, tutti gli imprenditori del settore potranno programmare investimenti consistenti tesi a rinnovare predette attività, a renderle più competitive e rispondenti alle esigenze di un turismo che da un anno a questa parte sta tornando a pieno regime.

Sono molte – prosegue Tidei – le iniziative messe in campo da questa amministrazione nell’ambito turistico unite a quelle della Regione con un rinnovato Castello di Santa Severa. Vogliamo che questo paese torni a risplendere e che il Turismo possa diventare una delle attività principali e nuova fonte di economia. Il mare, che quest’anno è stato sempre pulito e balneabile grazie anche alla costante manutenzione dei depuratori cittadini ed al monitoraggio delle acque può costituire la chiave di volta di questa cittadina. Noi stiamo facendo il massimo, speriamo come in questo caso, di trovare riscontro.

“La Giunta approva all’unanimità un atto importante e determinante per i balneari che costituiscono una fetta importante dell’economia cittadina. Ovviamente – afferma Minghella – saranno rilasciate a chi si trova in regola con i tributi e tutti gli aspetti urbanistici.

Sono certo che questo atto darà il via ad investimenti importanti e risultati sicuri che dovranno essere accompagnati da una forte attività di promozione e comunicazione.

Altra cosa importantissima – conclude Minghella – la giunta Tidei, nonostante la direttiva Europea Bolkestain, ha emanato apposito atto di indirizzo per favorire la proroga delle concessioni demaniali a scadenza a chi ne è già titolare. Un atto di responsabilità e tutela per l’imprenditoria locale”.