Fiumicino, approvato in Consiglio comunale la delibera sulle aree destinate all’Erp

Fiumicino – È stata approvata in Consiglio comunale la delibera relativa alla qualificazione delle aree di edilizia residenziale pubblica oggetto di cessioni in diritto di superficie con il relativo prezzo di cessione.

“Si tratta di una delibera propedeutica al bilancio – spiega il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – che ogni anno viene riproposta da parte dell’Amministrazione. Quest’anno abbiamo proceduto a un’attenta verifica di quelle aree effettivamente cedibili, eliminando quelle aree che non lo erano. In sede di Commissione univocamente maggioranza e opposizione hanno chiesto delle modifiche che sono state recepite”.

“Non si stanno individuando nuove aree – ha aggiunto la Presidente della Commissione Pianificazione Urbanistica Barbara Bonanni – sono aree già previste con destinazione all’Erp. Erano cinque aree, due sono state non prese in considerazione per quest’anno perché sono aree non cedibili”.

