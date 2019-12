Milano – Gli dei dell’acqua ai Gazzetta Sports Awards 2019. Una stagione emozionante per le discipline azzurre della piscina. Medaglie vinte e rivelazioni importanti destinazione Tokyo 2020.

Nella consueta manifestazione che si svolge ogni anno grazie all’organizzazione della Gazzetta dello Sport, anche i campioni della piscina hanno ricevuto il loro premio.

La Divina Federica Pellegrini ha ricevuto il premio di Donna dell’Anno. La sua terza vittoria ai Mondiali in lunga sui 200 metri ha segnato l’anno sportivo acquatico 2019. La rivelazione del 2019 è Benedetta Pilato. Quest’ultima è la Promessa 2019 e non ha vinto solo la medaglia d’oro europea nella categoria juniores nei 50 rana, ha strappato anche un argento mondiale sulla stessa distanza, nei senior a Gwangju e pochi giorni fa si è replicata agli Europei in vasca corta a Glasgow. Ha messo al collo il titolo continentale sui 50 rana e l’argento nei 4×50 misti.

Con loro, l’Italia acquatica è stata celebrata in modo completo grazie al Settebello di Sandro Campagna. Squadra dell’Anno la Nazionale italiana maschile di pallanuoto. Il risultato senza storia con la Spagna in Corea del Sud ha scritto un’altra pagina importante della pallanuoto mondiale. Ancora una volta sul gradino più alto del podio gli Azzurri. Campioni del mondo.

(Il Faro on line)(foto@Diego Montano/deepbluemedia.eu)