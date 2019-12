Sabaudia nel mondo. Gervasi premia i suoi atleti

Sabaudia – Gli atleti di Sabaudia continuano a conquistare il podio di competizioni nazionali e internazionali, portando in alto il nome della città e promuovendo in Italia e nel Mondo la sua forte vocazione sportiva.

Nella giornata di martedì il sindaco Giada Gervasi, l’assessore allo sport Alessio Sartori e il consigliere comunale Enrico Veglianti, hanno voluto conferire loro un riconoscimento simbolico ma importante, quale ringraziamento per l’impegno profuso e la dedizione ai valori della pratica sportiva.

Premiati gli atleti del III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Sabaudia per la medaglia d’oro conquistata a Boston nel canottaggio specialità quattro con (categoria senior) nell’ambito della prestigiosa “Head of the Charles”: Domenico Montrone, Nicolò Pagani, Emanuele Fiume e Leonardo Pietra Caprina. Un riconoscimento particolare è andato al Comandante Danilo Cassoni per essersi fatto ambasciatore di Sabaudia e della Coppa del Mondo di canottaggio dell’aprile 2020 presso la comunità di Boston e con il console italiano a Boston.

Una targa per gli atleti del Circolo The Core: Fabiola Bellato (Oro 2000mt misto senior small boat), Antonio Perdicaro (Argento 2000 Mt open master 50 small boat), Patrizia Semenzato (Bronzo 2000mt femminile master small boat), vincitore dei Mondiali di dragon boat a Pattaya in Thailandia; Massimiliano Faraci, Fabrizio Tucci e Paolo Vivian per il 4 di coppia (categoria misto) ai Mondiali master di canottaggio di Budapest.

Premiati anche gli atleti dell’Apsd Surfcasting: si tratta di Alessandro Libanori (campione del mondo under 21), Andrea Foggia (campione del mondo under 16) e Simone Sperandio Murato (campione italiano under 21). Un particolare riconoscimento al presidente Fabrizio Demin per aver promosso la vocazione sportiva di Sabaudia attraverso il mondiale di surfcasting, promosso proprio sul territorio comunale.

Targa e plausi, infine, per Giovanni Aquilino dell’associazione La Rete, per la sua vittoria al British Indoor Rowing Championship (BRIC) di Londra, quale componente della delegazione di canottieri Special Olympics.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato gli alunni della classe IV B della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “V.O. Cencelli”, i quali hanno potuto condividere con gli atleti le emozioni e i valori di tenacia, dedizione, condivisione e inclusione propri della pratica sportiva.

