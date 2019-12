Fondi – Grave incidente poco dopo le 20 di ieri sera, a Fondi, in via Appia, lato Itri. Sul posto è dovuta intervenire la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Terracina, per estrarre, dell’abitacolo di una vettura, una delle tre persone ferite. C’è voluto l’intervento di una centralina oleodinamica, più divaricatore e cesoie per completare lì’operazione e liberare i feriti.

Sul posto personale sanitario del 118 e carabinieri. Per fortuna, nonostante l’impatto si stato devastante, le persone ferite non sembrerebbero versare in gravi condizioni.